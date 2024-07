FORMULA E

L'ex campione del mondo belga ha raccolto una pole e un podio in due stagioni. Franzetti: "Il nostro terzo posto è anche merito suo"

Pochi giorni dopo la fine della stagione 10, il team DS PENSKE e Stoffel Vandoorne hanno annunciato la fine della loro collaborazione all'interno del campionato mondiale di Formula E. Incoronato campione del mondo due anni fa, il pilota belga era entrato a far parte del team DS PENSKE insieme a Jean-Eric Vergne nell'ottobre 2022. Al volante della DS E-TENSE FE23 sviluppata da DS Performance durante le stagioni 9 e 10, Vandoorne ha conquistato un'ottima pole position a San Paolo nel marzo 2023 e un podio a Monaco lo scorso maggio.

In totale, Stoffel Vandoorne ha portato 117 punti al team DS PENSKE. Il suo ruolo è stato quindi molto importante, in particolare nella stagione 10 dove il DS PENSKE ha conquistato il 3° posto nella classifica finale in un campionato molto competitivo.

“Siamo stati molto contenti di lavorare con Stoffel che è un pilota molto professionale e di grande talento. Con Jean-Eric Vergne ha formato una squadra solida e ha contribuito a raccogliere punti che ci hanno permesso di ottenere questo bellissimo 3° posto lo scorso fine settimana. Le nostre strade si separano ma sono sicuro che il campione del mondo 2022 si avvia verso nuove, entusiasmanti avventure“, ha detto Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance.