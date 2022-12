DS e Penske svelano la nuova monoposto Gen3

FORMULA E

La DS E-Tense FE23 sarà affidata al campione in carica Vandoorne e a Vergne: "Vincere per lanciare una gamma tutta elettrica dal 2024"

DS e Penske svelano la loro Gen3



















© ufficio-stampa 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM DS e Penske Autosport, che hanno unito le forze in vista della prossima stagione di Formula E, hanno svelato la nuova monoposto in vista del debutto della Gen3. La DS E-Tense FE23 sarà affidata al campione in carica Stoffel Vandoorne, che arriva dalla Mercedes, e al riconfermato Jean-Eric Vergne. "L'innovazione nasce dalla concorrenza. Sin dalla fondazione di DS Automobiles, abbiamo posto l'elettrificazione al centro della nostra strategia globale", ha detto Beatrice Foucher, Ceo di DS Automobiles. "I nostri successi in Formula E, come primo produttore premium della categoria, e i nostri numerosi record raggiunti con l'auto di seconda generazione, hanno rafforzato il nostro know-how tecnologico e migliorato la nostra reputazione. Oggi iniziamo un nuovo capitolo con una squadra rinomata, piloti eccezionali e un obiettivo chiaro: continuare a vincere titoli per accompagnare il lancio dei nostri nuovi modelli esclusivamente elettrici a partire dal 2024", ha aggiunto.

Vedi anche Formula E Formula E, Maserati annuncia Mortara e Günther come piloti per il 2023 "Questo è un momento estremamente emozionante per DS Performance - ha ribadito Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance - . Dopo i nostri enormi successi con la vettura Gen2, presentiamo ora la nuova DS E-TENSE FE23: la nostra vettura di Formula E di terza generazione più leggera, veloce e potente. È anche un nuovo capitolo per il team che stiamo aprendo con PENSKE AUTOSPORT, uno dei più grandi nomi di tutto il motorsport. Nelle prossime stagioni, la nostra nuova vettura sarà affidata a due grandi piloti, Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne. Questi due campioni sono estremamente veloci e affidabili e senza dubbio dimostreranno le capacità tecnologiche delle nostre auto e del marchio DS".

Vedi anche Formula E Prova d'orchestra: nuovi suoni e nuovi colori per la Formula E 2023 "Questa stagione è un momento decisivo per la squadra - ha concluso il team principal Jay Penske - . Una nuova generazione di auto da corsa, un nuovo propulsore e un'alleanza storica con un produttore che ammiriamo da anni. Non potremmo essere più entusiasti per la stagione 9! Crediamo che le nostre prospettive per la stagione rimangano incredibilmente forti, con Stoffel e JEV che si assicurano le formazioni più forti ed esperte della serie. Non vedo l'ora di ottenere risultati eccezionali in questa stagione e l'inizio di un viaggio con DS e Stellantis a Città del Messico nel gennaio 2023".