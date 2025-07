Formula E, Cassidy lascia Jaguar dopo tre stagioni

Nick Cassidy ha annunciato il suo addio a Jaguar dopo tre stagioni: "Non so da dove cominciare... Tre vittorie consecutive e 2° posto nel Campionato del Mondo Piloti dopo un finale di stagione incredibile - le parole del pilota neozalendese affidate a un lungo post su Instagram -. Non avrei mai potuto sognare tutto questo quando sono entrato a far parte della Formula E e sono stato super fortunato a guidare grandi auto, lottando per vittorie e campionati grazie a Jaguar Racing nelle ultime 3 stagioni. È stato un privilegio guidare per Jaguar e il nostro team corse e auguro loro sinceramente il meglio per il futuro, sapendo che saranno avversari tosti. Un grande saluto anche al mio amico Mitch Evans (suo compagno di squadra, ndr): è un talento incredibile da cui ho imparato molto nel corso degli anni e un giorno diventerà Campione del Mondo. Questo fine settimana ha fatto un figurone per me, essendo la macchina più veloce in qualifica. Grazie a tutti per i messaggi e le parole di supporto durante la stagione: non sono passati inosservati e li ho apprezzati molto. Ci vediamo sulla griglia di partenza a San Paolo a dicembre".