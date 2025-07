Formula E: a Berlino vince Cassidy, ma Rowland è campione del mondo

Dopo il disastro di sabato, il trionfo di domenica: con il quarto posto nel Round 14, il secondo a Berlino, Oliver Rowland si laurea campione del Mondo in Formula E e lo fa con due gare di anticipo. Beffato Pascal Wehrlein, che chiude sedicesimo e restando fuori dalla zona punti. Come nel Round 13, succede di tutto in Germania, con la vittoria che va ancora alla Jaguar: Nick Cassidy gestisce al meglio la seconda attack mode e ne approfitta negli ultimi giri per staccare Jake Dennis (Andretti) e Jean-Eric Vergne (DS Penske), andando a vincere con ampio margine nonostante l'aggiunta di tre giri per i due ingressi della Safety Car. Sul traguardo, dopo l'ufficialità della vittoria Mondiale, tutta la gioia di Rowland, che in team radio riceve anche i complimenti della figlia per un momento molto emozionante. Restano beffate principalmente McLaren e ovviamente la Porsche: la prima finisce sesta con Barnard che va in attack mode e poi arriva la safety car per un incidente che coinvolge anche il compagno di squadra Bird, mentre Da Costa (nono) e Wehrlein (sedicesimo). L'unica consolazione è il primo posto in classifica costruttori: proverà a difenderlo e a vincerlo negli ultimi due Round, in programma a Londra il 26 e il 27 luglio. Dove, però, non ci sarà da lottare per il titolo piloti: Oliver Rowland è campione del Mondo. I suoi 184 punti lo rendono irraggiungibile per Wehrlein (a 125 solo per via dei 3 di bonus per la pole) e per tutti gli altri.