Prova d'orchestra: nuovi suoni e nuovi colori per la Formula E 2023 

FORMULA E

Il Mondiale elettrico si rifà il trucco in vista della nona stagione al via a metà gennaio in Messico

© FormulaE Nuova monoposto in pista (Gen3) nuove città nel calendario, nuovo regolamento e adesso anche una nuova identità per il Campionato del Mondo FIA di Formula E che scatta tra poco più di un mese a mezzo a Città del Messico, prima di diciassette gare elettriche ed... elettrizzanti ospitate da dodici diverse città, con doppiette a Diriyah, Berlino, Jakarta e poi Roma e Londra per il rush finale del mese di luglio.

La Formula E presenta una nuova identità grafica e sonora per la Stagione 9 che segna l'avvio dell'era Gen3 del Mondiale della serie cento per cento elettrica, da due edizioni (quelle vinte da Nyck De Vries e Stoffel Vandoorne con la Mercedes) Campionato del Mondo sancito FIA. Prima auto da corsa al mondo progettata e ottimizzata per le corse su strada, la Gen3 scenderà in pista per i test pre-stagionali di Valencia, in programma al "Ricardo Torno" di Cheste da martedì 13 a venerdì 16 dicembre, antipasto "natalizio" di un Mondiale attesissimo, da vera e propria "prova del nove" per le ambizioni degli organizzatori, con un notevole ampliamento di orizzonti (e di mercati da conquistare).

Per la prima volta nella storia della Formula E infatti India, Sudafrica e Brasile ospiteranno una tappa del campionato: Hyderabad, Città del Capo e San Paolo ospiteranno il quarto, il quinto ed il sesto round stagionale, dopo l'esordio messicano "in quota" e la doubleheader saudita. Maserati e McLaren faranno il loro debutto nella prima gara di una stagione che - nelle intenzioni dei suoi estensori, i nuovi regolamenti sportivi favoriranno un miglioramento a livello di pianificazione strategica per le squadre e di spettacolo per il pubblico. Gli aggiornamenti comprendono un format di gara basato sul numero dei giri (e non sul tempo), l'assegnazione di un posto ai piloti esordienti nelle sessioni FP1 e il piano per l'introduzione di un boost di 30 secondi da 4kWh "Attack Charge" in gare selezionate, reso possibile dallo sviluppo della batteria EV più avanzata al mondo.

In concomitanza con l'inizio dell'era Gen3, Formula E ha ripensato l'identità visiva e sonora del marchio ABB FIA Formula E World Championship. La nuova identità si ispira alla coppia istantanea dell'accelerazione elettrica. Il sistema riflette anche il ruolo di catalizzatore dello sport, che aiuta i produttori ad accelerare le tecnologie dei veicoli elettrici, il ritmo con cui nuovi tifosi si avvicinano a questo sport, la velocità senza precedenti con cui lo sport ha raggiunto lo status di Campionato del Mondo FIA e, più in generale, la visione del campionato di accelerare il progresso umano sostenibile.

Il cuore della nuova identità è il Torque Loop, che rappresenta il dinamismo e l'energia alla base del marchio e dello sport. Questo sistema è all'origine del nuovo logo, del carattere tipografico e dei nuovi principi di animazione del marchio. Formula E mantiene l'associazione principale con il blu come simbolo dell'elettricità, ma amplia la sua "tavolozza" di colori per includere un sistema cromatico più vario, consentendo al campionato di enfatizzare nella triplice modalità Race-Reason-Culture la sua offerta.

-sport motoristici di livello mondiale (Race)

-tecnologia all'avanguardia e credenziali di sostenibilità (Reason)

- impatto positivo sulla comunità globale (Culture)

Il piano di rinnovamento dell'identità sarà implementato nelle prossime settimane, a partire dal patrimonio digitale della Formula E. Nel corso del nuovo anno, saranno messe online nuove funzionalità web e app atte a migliorare l'esperienza dei tifosi. Al momento del lancio della Stagione 9 a Città del Messico (nel weekend centrale del prossimo mese di gennaio) la nuova identità prenderà vita.

Il nuovo suono della Formula E:

Il suono è una delle qualità più distintive e dirompenti della Formula E fin dalla prima gara del 2014. Per la Stagione 9, è stata sviluppata una nuovissima identità sonora da utilizzare attraverso i canali di trasmissione, digitali e di marketing, con al centro il nuovo suono dell'auto da corsa Gen3. Le registrazioni di prova delle auto da corsa sono state acquisite per formare la base dell'identità sonora, e le registrazioni sono state remixate in una suite di risorse sonore. Una nuova musica per la trasmissione e una colonna sonora completa sono state registrate agli Abbey Road Studios con un'orchestra di 55 elementi.

Henry Chilcott, Chief Marketing Officer di Formula E:

"Questa nuova identità fa parte della nostra missione di costruire una nuova categoria di sport di primo livello. È un sistema progettato per ispirare ed emozionare i fan di tutto il mondo e per creare una piattaforma più forte ed estensibile per i nostri partner, squadre, produttori ed emittenti".