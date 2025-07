Formula E: Cassidy domina gara-2 a Londra, Porsche campione nel costruttori

Col Mondiale piloti già deciso (Rowland campione), l'attenzione in Formula E, nell'ultimo appuntamento stagionale a Londra, era tutta sul duello Porsche-Jaguar per il titolo costruttori. Alla fine, nonostante la vittoria di Nick Cassidy, la seconda consecutiva in terra britannica e la terza di fila in questo finale di stagione (e con tanto di giro veloce), è proprio la Porsche a trionfare, anche per via della penalizzazione negli ultimi giri a Mitch Evans. Cinque secondi fatali, che evitano la doppietta e che premiano De Vries (Mahindra) e Buemi (Envision), rispettivamente secondo e terzo, mentre l'australiano scivola al quinto posto. Poco dietro, sesto e ottavo, finiscono Antonio Felix da Costa e Pascal Wehrlein, piazzamenti più che sufficienti a regalare alla Porsche il titolo costruttori (oltre che quello di squadra): doppia beffa, insomma, per la Jaguar, seconda in entrambe le graduatorie. Chiusura di Mondiale di certo non eccellente per Oliver Rowland: il campione del Mondo in carica da poche settimane finisce out, a conferma di una giornata per la Nissan da dimenticare. Poco male: il titolo era con ampio anticipo nelle sue mani.