Daruvula affianca Guenther in Maserati, Mortara e De Vries a caccia di rivincite con Mahindra

FORMULA E

La decima edizione del Mondiale elettrico al via alla metà del prossimo mese di gennaio in Messico

© Getty Images Al via del prossimo campionato di Formula E - serie che nel 2024 compie dieci anni di vita - due tra le squadre più ambiziose ma reduci da una stagione non troppo brillante - cambiano pelle, anzi piloti, in cerca appunto del rilancio. Lo fa totalmente Mahindra, solo per il cinquanta per cento della propria formazione Maserati. Nel Mondiale al via il prossimo 13 gennaio a Mexico City, al posto di Lucas Di Grassi e OIiver Rowland infatti il team indiano si affiderà a Nyck De Vries (campione due anni fa e di ritorno nel Mondiale elettrico dopo una deludente esperienza in Formula Uno con Alpha Tauri) e a Edoardo Mortara che lascia Maserati MSG Racing per fare posto a Jehan Daruvala. Il pilota indiano impegnato negli ultimi quattro anni in Formula 2 (settimo nel 2021 e nel 2022) farà coppia con il confermato Maximilian Guenther che all’inizio dello scorso mese di giugno a Jakarta ha riportato il marchio del Tridente alla vittoria in una competizione per monoposto dopo sessantasei anni.

© FormulaE

"La Formula E è un campionato che mi attira da molto tempo e - dopo aver preso parte a due sessioni di test - sono molto felice di avere l'opportunità di scendere in pista a tempo pieno. Dalle mie esperienze precedenti, la GEN3 è unica da guidare e molto gratificante. Vorrei ringraziare Maserati MSG Racing e il Team Principal James Rossiter per avermi dato questa possibilità. Non vedo l'ora di saperne di più sulla monoposto e di conoscere meglio la squadra nei test pre-campionato, prima del debutto di metà gennaio a Città del Messico a gennaio". (Jehan Daruvala)

"Sono molto orgoglioso di continuare con Maserati MSG Racing. Abbiamo avuto una grande prima stagione insieme, in particolare nella seconda metà dell'anno con una vittoria, quattro piazzamenti sul podio e due pole position. Continuare a costruire su questa base è qualcosa che non vedo l'ora di fare nel 2024, così come lavorare con Jehan come mio nuovo compagno di squadra. Dopo aver visto la nostra traiettoria delle prestazioni quest'anno, sono fiducioso che possiamo continuare a raggiungere cose più grandi e migliori in futuro". (Maximilian Guenther)

© FormulaE

"Tornare in Formula E sarà come tornare a casa. Ho fatto parte della famiglia della Formula E per tre stagioni, conosco tutti molto bene. È davvero emozionante entrare a far parte di una Casa automobilistica come Mahindra e rappresentarli in Formula E. La base è già forte e la squadra ha tutti gli ingredienti per avere successo. Penso che non sia un segreto che il team abbia avuto un inizio un po' difficile per la GEN3, anche se ci sono stati segnali positivi di miglioramento durante la seconda metà della scorsa stagione. Credo che il team possa continuare a costruire su questi insegnamenti e, con gli ulteriori cambiamenti e piani in atto per il futuro, possiamo fare passi avanti ancora più grandi nelle prestazioni all'inizio del nostro nuovo viaggio insieme". (Nyck De Vries)

"Sono estremamente entusiasta di unirmi a Mahindra Racing. È una squadra che seguo da diversi anni, sono stati in Formula E dall'inizio del campionato, hanno molta esperienza. Abbiamo un grande progetto davanti a noi, ma posso vedere molta determinazione e motivazione da parte di tutti nel team, e questo è molto importante. Mahindra è anche un grande produttore automobilistico, con una reputazione mondiale. Sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte di questo gruppo. Non vedo l'ora di iniziare e sono sicuro che, se ci impegneremo nella quantità necessaria di lavoro, saremo in grado di avere successo in questo campionato molto competitivo in futuro". (Edoardo Mortara)