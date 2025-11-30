Serie A, Lecce-Torino 2-1: Coulibaly e Banda valgono tre punti, Falcone li blinda

A livello di tabellino la sfida si è decisa nella prima parte del primo tempo. Al 20' un corner ben calciato da Berisha ha premiato il movimento sul secondo palo di Coulibaly, bravo ad inquadrare la porta e a rendere vano il tentativo in rovesciata di Maripan sulla linea. Nemmeno il tempo per il Torino di accusare il colpo che è arrivato anche il secondo, con Banda pronto alle spalle dei difensori nel deviare il diagonale di Berisha. Per organizzare una reazione Baroni ha mandato in campo Zapata già negli ultimi minuti del primo tempo, ritrovando coraggio e pericolosità ma scontrandosi con le parate di Falcone. La rete che ha riaperto la sfida è arriva al 57' con Che Adams, ma l'episodio che avrebbe potuto cambiare tutto è arrivato al novantesimo quando Tete Morente nel tentativo di rinviare un pallone ha colpito in area Coco: dal dischetto si è presentato Asllani, ipnotizzato da Falcone.