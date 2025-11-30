Serie A, Lecce-Torino 2-1: Coulibaly e Banda valgono tre punti, Falcone li blinda

© Getty Images
© Getty Images
Due reti nel giro di due minuti bastano ai giallorossi per tornare al successo. Crisi piena per la formazione di Baroni con rigore sbagliato al 91'di Max Cristina
© Getty Images
© Getty Images
Il Lecce ha battuto 2-1 il Torino nella sfida dell'ora di pranzo della 13a giornata di Serie A. Al Via del Mare i giallorossi di Di Francesco hanno raccolto tre punti preziosi in chiave salvezza capitalizzando al massimo un blackout di due minuti della formazione di Baroni. Tra il 20' e il 22', infatti, sempre su assist di Berisha prima Coulibaly e poi Banda hanno trafitto la porta di Israel. La reazione del Torino è arrivata già nel primo, ma ha trovato sfogo solo a inizio ripresa con la rete di Che Adams al 57'. Non abbastanza per i granata che non vincono in campionato da cinque giornate e che nel recupero hanno gettato al vento la possibilità di pareggiare: Asllani si è fatto parare un rigore da Falcone.
--
LA PARTITA
Centonovantasei giorni dopo l'ultima volta, e per la prima con Di Francesco in panchina, il Lecce è tornato ad esultare per tre punti conquistati davanti ai propri tifosi in campionato. Sono serviti due minuti di "follia" con due reti propiziate da Berisha e completate prima da Coulibaly e poi da Banda, ma soprattutto sono state le mani di Falcone ad essere protagoniste: prima rinviando il rientro nel match del Torino con un paio di interventi decisivi e soprattutto nel recupero del secondo tempo parando il rigore di Asllani. Se i salentini hanno fatto festa in campo per i tre punti, per i granata è notte fonda e sono cinque le giornate senza vittorie in campionato.
A livello di tabellino la sfida si è decisa nella prima parte del primo tempo. Al 20' un corner ben calciato da Berisha ha premiato il movimento sul secondo palo di Coulibaly, bravo ad inquadrare la porta e a rendere vano il tentativo in rovesciata di Maripan sulla linea. Nemmeno il tempo per il Torino di accusare il colpo che è arrivato anche il secondo, con Banda pronto alle spalle dei difensori nel deviare il diagonale di Berisha. Per organizzare una reazione Baroni ha mandato in campo Zapata già negli ultimi minuti del primo tempo, ritrovando coraggio e pericolosità ma scontrandosi con le parate di Falcone. La rete che ha riaperto la sfida è arriva al 57' con Che Adams, ma l'episodio che avrebbe potuto cambiare tutto è arrivato al novantesimo quando Tete Morente nel tentativo di rinviare un pallone ha colpito in area Coco: dal dischetto si è presentato Asllani, ipnotizzato da Falcone.
--
LE PAGELLE
Berisha 7 - Mette la sua firma in doppia copia nei due minuti con cui il Lecce fa saltare il banco del Torino. Due assist, uno da fermo e uno su azione, per mandare in porta i compagni e fare tutta la differenza del caso.
Banda 6,5 - Si fa trovare pronto sul secondo palo girando in rete la conclusione sporca di Berisha. Nella ripresa alza la sua presenza in campo e il giro del motore, ma proprio da una sua palla persa per un controllo sbagliato inizia la ripartenza granata che riapre i giochi.
Falcone 8 - Quando il Torino riprende forma nella seconda parte del primo tempo sono le sue parate a blindare la porta con il solito mix di riflessi e prontezza. Sul gol di Adams è mandato fuori giri da una deviazione, ma poi chiude si supera parando il rigore del pareggio ad Asllani.
Stulic 5 - Continua a litigare con il proprio ruolo. Al primo gol in Serie A non va neanche vicino, ma rispetto al solito anche il lavoro sporco per la squadra è stato inferiore per qualità e quantità.
Nkounkou 5 - Pronti, via e sbaglia clamorosamente un retropassaggio portando al calcio d'angolo avversario. Impreciso nel palleggio, tiene in gioco Banda nell'occasione del raddoppio del Lecce. Tanto assente quanto sfortunato (traversa) in fase offensiva.
Zapata 6,5 - Baroni lo manda in campo durante il primo tempo per cambiare volto alla propria squadra, lui risponde con pericolosità, presenza ed esperienza. Falcone gli nega la gioia del gol.
Adams 6,5 - Invisibile nel primo tempo, più al centro del gioco dopo l'intervallo e con la presenza di Zapata al suo fianco. Trova il destro vincente che riapre la sfida a inizio secondo tempo.ù
Vlasic 5 - Giornata storta per il fantasista granata. Schierato inizialmente da seconda punta e poi arretrato a centrocampo, ma non cambia il risultato: in campo non si è visto.
--
IL TABELLINO
LECCE-TORINO 2-1
Lecce (4-3-3): Falcone 8; Veiga 6, Gaspar 6,5, Tiago Gabriel 6, Gallo 6,5; Coulibaly 6,5, Ramadani 6, Berisha 7 (37' st Kaba sv); Pierotti 5,5 (20' st Sottil 6), Stulic 5 (47' st Ndaba sv), Banda 6,5 (20' st Tete Morente 5). A disp.: Fruchtl, Samooja, Kouassi, Ndaba, Siebert, Perez, Helgason, Maleh, Sala, Camarda, Ndri. All.: Di Francesco 6,5.
Torino (3-5-2): Israel 6; Tameze 5,5 (15' st Ngonge 6), Maripan 5,5, Coco 6; Pedersen 6 (25' st Lazaro 6), Casadei 5,5, Asllani 5, Gineitis 5,5 (37' Zapata 6,5), Nkounkou 5 (25' st Masina 6); Vlasic 5 (25' st Aboukhlal 6), Adams 6,5. A disp.: Paleari, Popa, Ismajli, Biraghi, Dembele, Anjorin, Ilkhan, Njie. All.: Baroni 5,5.
Arbitro: Mariani
Marcatori: 20' Coulibaly (L), 22' Banda (L), 12' st Adams (T)
Ammoniti: Ramadani, Veiga, Coulibaly (L); Casadei, Coco, Ngonge (T)
Espulsi: nessuno
Note: al 46' st Falcone (L) para un calcio di rigore ad Asllani (T)
--
LE STATISTICHE DI OPTA
Il Lecce è tornato a vincere una partita casalinga di Serie A per la prima volta dal 18 maggio scorso, proprio contro il Torino anche in quel caso.
Wladimiro Falcone è tornato a parare un rigore dopo otto penalties che non aveva parato (sette gol subiti nel parziale); l’ultimo salvataggio risaliva al 30 dicembre 2024 contro il Como.
Dal 2022/23 in avanti Wladimiro Falcone ha parato quattro rigori in Serie A, solo Alex Meret (cinque) e Vanja Milinkovic-Savic (sei) hanno fatto meglio nel periodo.
Medon Berisha ha partecipato a cinque reti in questo campionato (due gol, tre assist), più del doppio di qualsiasi altro compagno di squadra.
Prima di Medon Berisha l’ultimo calciatore del Lecce a fornire due assist in una singola partita di Serie A era stato Nikola Krstovic il 31 gennaio scorso, contro il Parma.
In 12 presenze in questo campionato Lassana Coulibaly ha già segnato più reti di quanto fatto in 38 gare nella passata Serie A (due vs una).
Lameck Banda non segnava in Serie A dall'11 dicembre 2023, contro l'Empoli in quel caso.
Era dall'11 gennaio scorso contro l'Empoli che il Lecce non trovava due gol nei primi 22 minuti di gioco di una partita di Serie A.
Il Torino è tornato a segnare in trasferta dopo due gare esterne senza reti; le ultime marcature erano arrivate il 4 ottobre contro la Lazio.
Nikola Vlasic ha fornito il suo primo assist in questo campionato, l’ultimo passaggio vincente risaliva infatti al 6 aprile contro l’Hellas Verona.
Il Torino ha effettuato ben cinque cambi nell’11 titolare dall'ultimo match di Serie A, record per il club tra due partite di questa stagione.