Furlani superato da Duplantis per il titolo di atleta mondiale dell'anno negli awards di Montecarlo

Armand Duplantis ha vinto il titolo di miglior atleta mondiale dell'anno per la categoria salti e lanci, superando nel corso della tradizionale cerimonia degli awards svoltasi a Montecarlo, l'azzurro Mattia Furlani che ha in ogni caso conteso l'ambito riconoscimento al fenomenale svedese, già vincitore di altri quattro awards assegnati da World Athletics a fine anno, nel 2020 e nel 2022 quando ancora il premio era unico per tutte le discipline, e poi nel 2023 e nel 2024 quando è stato diviso in tre diverse categorie.