Furlani superato da Duplantis per il titolo di atleta mondiale dell'anno negli awards di Montecarlo

Lo svedese insignito nella cerimonia di Montecarlo da World Athletics per la categoria salti e lanci, ma per il 20enne azzurro un enorme onore avergli conteso il titolo sino all'ultimo
Armand Duplantis ha vinto il titolo di miglior atleta mondiale dell'anno per la categoria salti e lanci, superando nel corso della tradizionale cerimonia degli awards svoltasi a Montecarlo, l'azzurro Mattia Furlani che ha in ogni caso conteso l'ambito riconoscimento al fenomenale svedese, già vincitore di altri quattro awards assegnati da World Athletics a fine anno, nel 2020 e nel 2022 quando ancora il premio era unico per tutte le discipline, e poi nel 2023 e nel 2024 quando è stato diviso in tre diverse categorie.
Il 20enne saltatore in lungo italiano, capace in stagione di conquistare due titoli mondiali sia al coperto in Cina che all'aperto in Giappone, ha dunque solo sfiorato l'ennesima impresa della sua già fenomenale carriera, ricordando come proprio alla fine del 2024 fu invece insignito del Men's Rising Star Award, il titolo quale miglior atleta under 20 dell'anno.
Nel 2025 Duplantis ha vinto anche lui i titoli iridati indoor e outdoor, migliorando quattro volte il suo primato del mondo sino a portarlo a 6,30 metri nella finale di Tokyo, e conquistando peraltro anche il trofeo della Diamond League, mentre l'azzurro ha ottenuto pure l'argento nei campionati europei indoor non disputati dallo svedese, e il secondo posto nella finale del lungo della Diamond League.
Gli altri principali premi della serata monegasca sono stati assegnati al maschile per quanto riguarda la categoria discipline fuori dalla stadio al keniano Sebastian Sawe, vincitore delle maratone majors di Londra e Berlino in stagione, mentre al femminile awards per la categoria salti e lanci all'australiana Nicola Olyslagers oro iridato in Giappone nell'alto, mentre per quanto riguarda quella fuori della stadio, alla spagnola Maria Perez doppia campionessa del mondo a Tokyo sui 20 e 35 km di marcia.
Nella categoria delle corse in pista, infine, gli awards sono stati assegnati alla statunitense Sydney McLaughlin-Levrone, campionessa iridata sui 400 piani tra le donne, e al keniano Emmanuel Wanyonyi tra gli uomini, a sua volta oro iridato in Giappone negli 800 metri.