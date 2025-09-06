Verstappen: "Pole fantastica". Antonelli: "Mi piace complicarmi la vita..."

Il quattro volte iridato celebra la sua pole e... prova a nascondersi per la garadi Stefano Gatti
MAX VERSTAPPEN
"Io ci provo sempre! Nel Q3 mi sono sentito molto a mio agio e fare la pole qui è fantastico. Fin qui per noi è stato un buon weekend, siamo cresciuti sessione dopo sessione, speriamo di continuare così anche domenica. Lottare per la pole è stato bellissimo, ci credevamo ma ci mancava qualcosina, così abbiamo fatto qualche piccola modifica finale che ci ha permesso di spuntarla. Per la gara... vediamo: quest'anno generalmente siamo più forti in qualifica che sulla distanza. Stiamo un po' a vedere".
LANDO NORRIS
"Sorpreso dalla pole di Verstappen? No, perché Max è stato veloce tutto il weekend. Non ci si può mai sorprendere di Max. È stata un'ottima sessione per me, nonostante qualche imprevisto sono riuscito a mettere insieme tutto nell'ultimo giro. Io sono molto severo con me stesso. Non penso di aver guidato al meglio oggi, ma il secondo posto bilancia aspetti positivi e negativi della giornata. Non è male anche se io voglio essere davanti a tutti".
OSCAR PIASTRI
"È stato tutto un po' più complicato per noi in generale, anche perché venerdì ho saltato la prima sessione di prove libere. Però in gara è sempre molto diverso, da questo punto di vista sono piuttosto tranquillo. Il mio ultimo giro è stato discreto ma la prima curva non è andata secondo i piani. Nel complesso però sono relativamente contento. Qui siamo tutti vicini, quindi non sono sorpreso e anche la pole di Verstappen... ci sta. A livello di strategia dobbiamo ancora studiare il nostro piano, ma poi tutto può cambiare già alla prima curva dopo il via o nel corso del primo giro. Cosa devo fare per vincere? Superare le due macchine davanti alla mia!"
ANDREA KIMI ANTONELLI
"Diciamo che mi piace complicarmi la vita... Ho sbagliato venerdì nelle FP2, quindi ho perso la possibilità di girare quanto sarebbe servito. Di conseguenza nelle FP3 ho dovuto seguire un programma diverso e tutt'altro che ideale per preparare la qualifica. Non mi sentivo molto a mio agio in macchina ma sono contento. Il mio ultimo giro non è stato il massimo, abbiamo provato qualcosa di diverso a livello di temperatura gomme ma abbiamo avuto problemi dietro. Alla fine P6 non è male, proviamo a fare il nostro meglio in gara".
GEORGE RUSSELL
"Ero convinto che la mescola media fosse meglio delle soft, abbiamo avuto un problema di comunicazioni su questo. Forse sarebbe andata diversamente. In gara sarà dura perché la Ferrari di Leclerc è molto veloce sul dritto, dovrò provare a superarlo subito. Il podio per noi è possibile solo se i primi tre delle qualifiche avranno qualche problema".
