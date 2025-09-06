Verstappen: "Pole fantastica". Antonelli: "Mi piace complicarmi la vita..."

"È stato tutto un po' più complicato per noi in generale, anche perché venerdì ho saltato la prima sessione di prove libere. Però in gara è sempre molto diverso, da questo punto di vista sono piuttosto tranquillo. Il mio ultimo giro è stato discreto ma la prima curva non è andata secondo i piani. Nel complesso però sono relativamente contento. Qui siamo tutti vicini, quindi non sono sorpreso e anche la pole di Verstappen... ci sta. A livello di strategia dobbiamo ancora studiare il nostro piano, ma poi tutto può cambiare già alla prima curva dopo il via o nel corso del primo giro. Cosa devo fare per vincere? Superare le due macchine davanti alla mia!"