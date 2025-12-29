Roma-Genoa, l'Olimpico riabbraccia De Rossi: "Avversari sì, nemici mai"

Roma-Genoa, posticipo della diciassettisima giornata di Serie A, è la partita di Daniele De Rossi. Il tecnico del Grifone, infatti, torna "a casa" da avversario per la prima volta, sfidando i giallorossi con altri colori dopo una vita passata con la maglia della squadra della sua città. E il club lo ha omaggiato, tributandogli immagini prima della partita nei maxi schermi, ripercorrendo la sua avventura con la Magica per poi essere abbracciato dall'applauso dei 65mila presenti. In curva anche lo striscione: "Avversari sì nemici mai. DDR figlio di Roma".