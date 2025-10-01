Verstappen: "Non ho mai vinto a Singapore, ho una questione in sospeso"

"Le ultime due gare sono state fantastiche per il team: abbiamo fatto grandi progressi, trovato un assetto positivo con la vettura e stiamo andando nella giusta direzione. Entrambe erano piste a basso carico aerodinamico su cui abbiamo ottenuto buoni risultati, ma il circuito di Singapore è piuttosto diverso, quindi sarà più un test". Così il pilota della Red Bull Max Verstappen in vista del Gran Premio di Singapore.