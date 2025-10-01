Logo SportMediaset
Verstappen: "Non ho mai vinto a Singapore, ho una questione in sospeso"

Il pilota della Red Bull: "Grandi progressi nelle ultime due gare ma questo circuito è diverso"

01 Ott 2025 - 11:54

"Le ultime due gare sono state fantastiche per il team: abbiamo fatto grandi progressi, trovato un assetto positivo con la vettura e stiamo andando nella giusta direzione. Entrambe erano piste a basso carico aerodinamico su cui abbiamo ottenuto buoni risultati, ma il circuito di Singapore è piuttosto diverso, quindi sarà più un test". Così il pilota della Red Bull Max Verstappen in vista del Gran Premio di Singapore.

"È una pista piuttosto impegnativa fisicamente per tutti i piloti e in questa gara si tratta di prendere confidenza con la scomodità. È un circuito cittadino fantastico da guidare, ma non ho mai vinto, quindi si potrebbe dire che ci sono ancora delle questioni in sospeso. Abbiamo bisogno di una prestazione di squadra forte, quindi non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserva la settimana", ha aggiunto. 

Verstappen vince in GT3 la 4 Ore del Nurburgring con la Ferrari

