Tragedia Crans-Montana, il dramma di due giovani calciatori: grave Dos Santos, salvo per miracolo Thelen

La situazione più critica riguarda Tahirys Dos Santos, 19enne terzino sinistro del Metz (già nel giro della prima squadra in Ligue 1). Il ragazzo ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo. I soccorritori lo hanno trasferito con un volo sanitario in una struttura specializzata in Germania. Il club francese, sotto shock, ha diramato una nota ufficiale: "Siamo vicini a Tahirys in queste ore difficili". L'obiettivo della società è organizzare il trasferimento del giocatore all'ospedale di Mercy, vicino casa, appena le condizioni cliniche lo permetteranno.