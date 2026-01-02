Tragedia Crans-Montana, il dramma di due giovani calciatori: grave Dos Santos, salvo per miracolo Thelen

Strage di Capodanno 2026 a Crans-Montana, le foto dell'incendio
Destini incrociati nel rogo di Capodanno: il terzino francese è in ospedale, ferite lievi alle mani per il talento della Primavera biancazzurra
Anche il calcio conta i feriti nell'inferno di Crans-Montana. Tra le vittime e i feriti del devastante incendio scoppiato la notte di Capodanno in Svizzera (almeno 47 morti, tra cui il 16enne golfista Emanuele Galeppini), ci sono anche due giovani promesse del calcio europeo, accomunate dalla presenza nel locale ma divise da destini diversi.
È riuscito a scampare alla morte Eliot Thelen, calciatore di origine lussemburghese in forza al Pescara Under 19. Il giovane si trovava nello stesso pub ma è riuscito a fuggire in tempo dal locale in fiamme, riportando fortunatamente solo leggere ustioni alle dita della mano destra. Per lui tanta paura, ma il sollievo di essere sopravvissuto a una strage.
La situazione più critica riguarda Tahirys Dos Santos, 19enne terzino sinistro del Metz (già nel giro della prima squadra in Ligue 1). Il ragazzo ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo. I soccorritori lo hanno trasferito con un volo sanitario in una struttura specializzata in Germania. Il club francese, sotto shock, ha diramato una nota ufficiale: "Siamo vicini a Tahirys in queste ore difficili". L'obiettivo della società è organizzare il trasferimento del giocatore all'ospedale di Mercy, vicino casa, appena le condizioni cliniche lo permetteranno.
