Leclerc: "Fa male non essere là davanti". Hamilton: "Solo tanta rabbia"

"Fa male non essere lì davanti a lottare per il titolo. Detto questo, è tutto relativo. Non dimentico mai di essere incredibilmente fortunato a correre in Formula Uno e prima ancora di essere un pilota della Ferrari. Dentro una stagione così difficile per noi devo prendermi tutto quello che viene. Se mi guardo indietro sono abbastanza contento di quello che ho fatto in termini di performance. Non bisogna dimenticare che abbiamo sacrificato molto presto questa stagione per mettere tutte le risorse sulla macchina del prossimo anno".