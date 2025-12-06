Slittino: a Loch la prima gara a Winterberg

La coppa del mondo di slittino si apre nel segno di Felix Loch: il campione tedesco ha vinto la gara di debutto sul budello di Winterberg, in Germania, facendo segnare il miglior tempo in entrambe le discese. Loch ha chiuso in 1'43″160 davanti all'austriaco Jonas Muller, terzo l'altro padrone di casa Max Lagenhan. L'azzurro di punta, Dominik Fischnaller, non ha preso parte alla tappa inaugurale perché non al meglio fisicamente e così il migliore perl'Italia è stato il diciottenne figlio d'arte Leon Haselrieder, capace di risalire di una posizione nella seconda discesa e chiudere 14/o. Alle sue spalle, 16/o, l'altro giovane Lukas Peccei.