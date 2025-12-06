Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Slittino: a Loch la prima gara a Winterberg

06 Dic 2025 - 17:34

La coppa del mondo di slittino si apre nel segno di Felix Loch: il campione tedesco ha vinto la gara di debutto sul budello di Winterberg, in Germania, facendo segnare il miglior tempo in entrambe le discese. Loch ha chiuso in 1'43″160 davanti all'austriaco Jonas Muller, terzo l'altro padrone di casa Max Lagenhan. L'azzurro di punta, Dominik Fischnaller, non ha preso parte alla tappa inaugurale perché non al meglio fisicamente e così il migliore perl'Italia è stato il diciottenne figlio d'arte Leon Haselrieder, capace di risalire di una posizione nella seconda discesa e chiudere 14/o. Alle sue spalle, 16/o, l'altro giovane Lukas Peccei.

Ultimi video

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

I più visti di Altri Sport

MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

MCH CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

Addio a Pietrangeli: l'omaggio alla camera ardente

Sara Curtis da record

Sara Curtis da record

DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:34
Slittino: a Loch la prima gara a Winterberg
16:04
Snowboard, CdM: Matteoli sesto in finale del Big Air di Pechino
15:55
F1, Hamilton: "Provo tanta rabbia, nient'altro da dire"
15:28
Biathlon, Ibu Cup: Passler terza sprint femminile a Obertillach
14:27
Sci di fondo, CdM: Klaebo fa 101 nella skiathlon di Trondheim