F1 Abu Dhabi, tensione Mondiale nelle FP2: Norris furioso con Verstappen per impeding, lo sfogo radio

La reazione del leader del Mondiale non si è fatta attendere. Norris ha aperto immediatamente la comunicazione con il muretto di Woking, urlando: “Cosa sta facendo questo qui? Per poco non ho fatto un incidente!”. La McLaren ha prontamente segnalato l'episodio ai commissari di gara, sperando in un provvedimento in un momento così delicato della lotta iridata. Tuttavia, la Direzione Gara ha deciso di glissare: non è stata aperta alcuna investigazione ufficiale nei confronti di Verstappen, ritenendo la manovra non sanzionabile nel contesto di una sessione di prove libere.