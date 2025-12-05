Logo SportMediaset

Formula 1
f1 adu dhabi

F1 Abu Dhabi, tensione Mondiale nelle FP2: Norris furioso con Verstappen per impeding, lo sfogo radio

Tensione nelle FP2: Norris accusa Verstappen di impeding via radio. McLaren segnala l'episodio ai commissari

di Stefano Fiore
05 Dic 2025 - 15:25

Il weekend decisivo di Formula 1 ad Abu Dhabi si accende subito durante le seconde prove libere (FP2), quando in pista è andato in scena un incontro ravvicinato ad alta tensione tra i due duellanti per il titolo: Lando Norris e Max Verstappen. L'episodio ha scatenato la rabbia del pilota britannico, che ha accusato il rivale della Red Bull di averlo ostacolato pericolosamente, sfogando tutto il suo disappunto in un team radio di fuoco.

La dinamica e l'incomprensione Red Bull

 Norris aveva appena iniziato un giro lanciato su gomma media quando, in uscita di Curva 1, si è trovato davanti la monoposto di Verstappen. L'olandese, informato in ritardo dal suo ingegnere Gian Piero Lambiase (“C’è Norris alle tue spalle… ma non sta iniziando un giro veloce… o forse sì, sta sopraggiungendo“), ha scartato verso sinistra per lasciare strada, ma la manovra è stata giudicata tardiva dall'alfiere della McLaren.

L'urlo di Norris: "Per poco non ho fatto un incidente!"

 La reazione del leader del Mondiale non si è fatta attendere. Norris ha aperto immediatamente la comunicazione con il muretto di Woking, urlando: “Cosa sta facendo questo qui? Per poco non ho fatto un incidente!”. La McLaren ha prontamente segnalato l'episodio ai commissari di gara, sperando in un provvedimento in un momento così delicato della lotta iridata. Tuttavia, la Direzione Gara ha deciso di glissare: non è stata aperta alcuna investigazione ufficiale nei confronti di Verstappen, ritenendo la manovra non sanzionabile nel contesto di una sessione di prove libere.

Di nuovo in pista ad Abu Dhabi: le foto delle libere 2

1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

f1
abu dhabi
norris
verstappen
impeding

