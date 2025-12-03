Luca Cordero di Montezemolo si scaglia contro la Ferrari: "Sono arrabbiato, deluso e preoccupato per il futuro"

L'ex presidente della Rossa di Maranello ha preferito non esprimersi sulla stagione della scuderia emiliana: "Non ho parole e in questo momento preferisco tacere"di Redazione
"La stagione della Ferrari? Posso solo dire che non ho parole e che in questo momento preferisco tacere". A parlare è l'ex presidente della Rossa di Maranello Luca Cordero di Montezemolo che ha espresso tutta la propria rabbia nel corso della presentazione della 36esima maratona Telethon. Montezemolo non ha nascosto il dolore per l'andamento della scuderia emiliana che si sta preparando a chiudere il Mondiale 2025 di Formula 1. "Sono arrabbiato e deluso perché la Ferrari dopo la famiglia è la cosa più importante della mia vita, e anche molto preoccupato per il futuro".
Chi invece vorrebbe un finale meno amaro è Frederic Vasseur che confida in uno scatto d'orgoglio della Ferrari per lanciarsi nel migliore dei modi verso il 2026: "Abu Dhabi segna la fine di una stagione lunga e impegnativa, per i piloti così come per tutta la squadra. A Yas Marina daremo tutto fino all'ultimo e, come team, cercheremo di chiudere il Campionato in modo positivo. I riflettori saranno puntati su Charles Leclerc e Lewis Hamilton - ha sottolineato Vasseur -. Quest’ultimo però si riposerà nella prima sessione perché lascerà l’abitacolo ad Arthur Leclerc (che per la seconda volta parteciperà a un weekend ufficiale di Formula 1 affiancando il fratello proprio come un anno fa, quando prese il posto di Carlos Sainz (per la regola che vede ciascun titolare cedere per due volte la propria vettura per una sessione di libere a un giovane pilota con non più di due gare all’attivo”.
A proposito di giovani, dopo il Gran Premio di Abu Dhabi la Formula 1 vedrà i consueti test post stagionali con i team che proveranno le gomme per il 2026. Se Leclerc e Hamilton si alterneranno sull'auto attrezzata con quest'ultime, Dino Beganovic sarà invece impegnato con la SF-25 con la stessa configurazione che vedremo in pista nella giornata di domenica 7 dicembre guidando nuovamente una Ferrari dopo le prove libere in Bahrain e in Austria.