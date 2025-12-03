Luca Cordero di Montezemolo si scaglia contro la Ferrari: "Sono arrabbiato, deluso e preoccupato per il futuro"

"La stagione della Ferrari? Posso solo dire che non ho parole e che in questo momento preferisco tacere". A parlare è l'ex presidente della Rossa di Maranello Luca Cordero di Montezemolo che ha espresso tutta la propria rabbia nel corso della presentazione della 36esima maratona Telethon. Montezemolo non ha nascosto il dolore per l'andamento della scuderia emiliana che si sta preparando a chiudere il Mondiale 2025 di Formula 1. "Sono arrabbiato e deluso perché la Ferrari dopo la famiglia è la cosa più importante della mia vita, e anche molto preoccupato per il futuro".