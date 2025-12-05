Norris la spunta su Verstappen, Russell cresce. Piastri in ritardo

Come già avvenuto nel primo turno di prove libere, Lando Norris prevale su Max Verstappen anche nel secondo turno, questa volta però con un vantaggio che da otto soli millesimi passa a ben 363 a favore del pilota McLaren che si regala così un venerdì con vista titolo a Yas Marina. Terzo tempo per George Russell a 379 millesimi dal connazionale Norris. Il pilota della Mercedes precede a sua volta OIiver Bearman (fanno tre inglesi nella top five) che con la sua Haas-Ferrari chiude quarto a 418 millesimi dalla vetta della classifica. Autori del quinto e del sesto tempo, Nico Hulkenberg (+0.467) e Gabriel Bortoleto (+0.487)confermano l'ottimo avvio di fine settimana della Sauber. Per il team elvetico si tratta dell'ultimo Gran Premio della propria storia prima di completare la metamorfosi Audi. Solo undicesimo Oscar Piastri: sostituito nelle FP1 dal rookie messicano Pato O'Ward, il terzo incomodo nella corsa al titolo incassa 680 millesimi dal proprio compagno di squadra.