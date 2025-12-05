F1, la "Classe 2025" a cena ad Abu Dhabi: Hamilton leader, le assenze e la battuta di Norris

McLaren in pista con la livrea co-creata dai fan
Come da tradizione, il paddock della Formula 1 ha messo da parte la rivalità per una sera. Al termine dell’ultimo giovedì della stagione, i protagonisti del Circus si sono riuniti ad Abu Dhabi per celebrare la fine del campionato con una cena di gruppo. All'appello hanno risposto in 17 su 20: un'adesione massiccia, macchiata solo da tre assenti. Non si sono seduti al tavolo i due piloti dell’Aston Martin, Lance Stroll e Fernando Alonso, e il pilota della Sauber Nico Hulkenberg.
A svelare lo scatto della serata è stato Lewis Hamilton, che si conferma il leader carismatico del gruppo (e organizzatore dell'evento, come rivelato da Ocon). Il sette volte campione del mondo, che ha pagato la cena per tutti, ha accompagnato l'immagine dei piloti abbracciati con una dedica emozionante: “Ecco la Classe 2025. Siamo le uniche persone al mondo a fare quello che facciamo e per questo siamo fortunati. Anche se siamo avversari, non c’è niente che non sia rispetto tra di noi, e posso chiamarli amici”.
L'immagine è diventata subito virale, condivisa anche dagli altri protagonisti con commenti personali:
