F1, la "Classe 2025" a cena ad Abu Dhabi: Hamilton leader, le assenze e la battuta di Norris

A svelare lo scatto della serata è stato Lewis Hamilton, che si conferma il leader carismatico del gruppo (e organizzatore dell'evento, come rivelato da Ocon). Il sette volte campione del mondo, che ha pagato la cena per tutti, ha accompagnato l'immagine dei piloti abbracciati con una dedica emozionante: “Ecco la Classe 2025. Siamo le uniche persone al mondo a fare quello che facciamo e per questo siamo fortunati. Anche se siamo avversari, non c’è niente che non sia rispetto tra di noi, e posso chiamarli amici”.