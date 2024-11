Verstappen, un titolo costruito nelle prime 11 gare: il film della stagione

Sotto le luci scintillanti di Las Vegas, Max Verstappen si prende il quarto titolo mondiale, firmando un filotto iniziato nel 2021 che certifica le qualità di un campione che raggiunge per numero di allori due icone della F1 come Alain Prost e Sebastian Vettel. Se gli ultimi due titoli erano stati un dominio assoluto (il primo lo ottenne ad Abu Dhabi tra sorpassi e ricorsi strappando l'egemonia di Lewis Hamilton), quello ottenuto sulla pista del Nevada l'olandese lo ha strappato con i denti, riuscendo a reggere all'urto di una involuzione tecnica della sua Red Bull, non più formidabile come un tempo, particolare che ha reso Max meno 'cannibale', dovendosi accontentare a volte anche delle briciole per non restare a bocca asciutta. Il pilota della Red Bull aveva già messo il Mondiale in cassaforte, reduce da una vittoria che lui stesso aveva definito 'pazzesca' in Brasile a inizio novembre, il suo 62mo Gp in carriera, con una tra le sue migliori prestazioni, confermandosi uno specialista della pioggia e rimontando dalla 17esima posizione. Ma prima di quella impresa da consegnare alla storia, la corsa al Mondiale, seppur iniziata con i migliori auspici, si era rivelata ostica e complicata per via della forza esplosiva di un giovane talento come Lando Norris e di una scuderia McLaren che ha messo più volte alle corde le certezze di una Red Bull in difficoltà, causa l'uscita di scena del geniale progettista inglese Adrian Newey attratto da "nuove sfide".