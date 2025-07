F1, Sainz torna sull'addio a Ferrari: "Avrei potuto fare a pezzi il team nel 2024"

L'ex compagno di squadra di Charles Leclerc col Cavallino ha confessato di aver lottato con qualche pensiero negativo nella stagione 2024, corsa sapendo che Lewis Hamilton avrebbe preso il suo posto a fine anno. "Un pilota con grande ego avrebbe potuto fare a pezzi la Ferrari quell'anno, diventando più politico. Ho scelto di restare professionale, dando il massimo fino all'ultima gara - ha raccontato in un podcast -. L'ho fatto per la squadra, ma anche per me stesso. Non sarebbe stato giusto incendiare l'ambiente per tutti quelli che non c'entrano niente con la decisione presa".