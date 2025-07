Horner: "Per me è stato uno shock". Verstappen: "Abbiamo vinto tutto, grazie Christian"

"Ieri sono stato informato dalla Red Bull che, operativamente, non sarò più coinvolto con l'azienda o con il team dopo questo saluto. Rimarrò comunque alle dipendenze dell'azienda, ma operativamente passerò il testimone. Ovviamente è stato uno shock per me stesso. Ho avuto la possibilità di riflettere nelle ultime dodici ore o giù di lì e volevo darvi personalmente questa notizia. Voglio solo esprimere la mia gratitudine a ogni singolo membro del team che ha dato così tanto negli ultimi venti anni e mezzo in cui sono stato qui. Quando sono arrivato vent'anni fa - con qualche capello grigio in meno - sono entrato in una squadra dalla quale non sapevo cosa aspettarmi. Sono stato subito accolto e da due edifici fatiscenti abbiamo iniziato a costruire quella che è diventata una potenza della Formula Uno. Far parte di questa squadra è stato il più grande privilegio della mia vita. Vedere la squadra... mi dispiace".