Un'altra sfumatura di blu: Horner "scala" la Alpine?

Storie diverse ma la stessa traiettoria professionale per il cinquantaquattrenne Team Principal umbro della strabordante McLaren di questo 2025 e (intanto a livello di promozione e di rapidità di carriera) per il quarantottenne ex DS ferrarista francese originario di Tours, che era stato nominato TP Racing Bulls solo un anno e mezzo fa, dopo avere appunto occupato una posizione chiave nell'organigramma della Scuderia e aver lavorato in precedenza per Arrows e Minardi/Toro Rosso. Senza dimenticare l'importante passaggio in FIA come Safety Director e in particolare responsabile del progetto HALO.