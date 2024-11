Max e il Professore: Verstappen pareggia Prost... e Vettel

Non ci sono criteri certi per stabilirlo o affermarlo, a noi però viene da paragonare l'ultima (per ora) impresa iridata di Verstappen con quella..., mancata (!) ormai più di trent'anni fa da Senna, ancora lui. Nel 1993 Ayrton (occorre ancora ribadire che "Magic" vinceva anche quando perdeva?), lottò lungamente per il titolo al volante di una McLaren-Ford nettamente inferiore (in modo crescente con il passare dei gran premi) rispetto alla Williams-Renault "attiva" di Alain Prost, quell'anno per la quarta volta campione come Verstappen oggi, a proposito di... circolarità della storia. Peraltro con un indimenticabile successo sotto l'acqua a Donington paragonabile come portata a quello di inizio novembre di Verstappen in Brasile... E viceversa, intendiamoci!