Verstappen campione, doppietta Mercedes nel GP con Russell e Hamilton. Podio per Sainz

Leclerc si avvicina a Sainz per provare a sfruttarne il DRS e difendersi meglio da Hamilton. Piastri ai box al giro 26/50 (nuovo treno hard). Leclerc all'attacco di Sainz, i due si ostacolano e Hamilton si riporta sotto. Sainz lascia passare Leclerc. Box Verstappen e Hamilton al giro 28/50. Sainz tira dritto, avvertito via radio di non rientrare (meccanici non in posizione). Carlos rientra il giro dopo e striglia il team ("svegliatevi!"). Tanti secondi persi per Carlos e possibile investigazione in arrivo. Russell in testa su Leclerc, Norris (una sola sosta per i primi tre), Verstappen, Hamilton e Sainz. Pit stop per Norris al giro 31/50. Hamilton ingaggia Verstappen e lo passa al giro 32/50. Pit stop per Leclerc che rientra e vien subito superato da Sainz. Seconda sosta per il leader Russell che torna in pista senza perdere il comando, seguito dalla Mercedes gemella di Hamilton, poi Verstappen, le due Ferrari, Hulkenberg e le due McLaren di Norris e Piastri. Si rivede Perez: passa in un colpo solo Lawson e Magnussen!