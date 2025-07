Red Bull, Ecclestone critica Horner e giustifica il licenziamento: "È un cinquantenne che si comporta da ventenne"

Secondo l'ex numero uno della FOCA l'errore più grande sarebbe stato commesso dalla stessa Red Bull che avrebbe permesso a Horner di concentrare gran parte del potere nelle sue mani: "Christian era l’amministratore delegato; se sei l’ad di un’azienda, ne sei responsabile. E quindi vuoi fare tutto ciò che credi sia giusto; nel momento in cui non puoi più essere in quella posizione per fare ciò che pensi debba essere fatto, allora per te non è più una passeggiata. Non puoi gestire qualcosa a metà”.