Troppo bianco sulle Rosse: Ferrari "scolorita" a Monza

Curiosamente Leclerc e Hamilton hanno tagliato il traguardo a posizioni esattamente invertite rispetto a poco meno di quattro mesi fa ad Imola e anche allora il podio era stato occupato nell'ordine da Verstappen, Norris e Piastri. Di più: a separare le Rosse anche allora Russell e Albon, loro pure a posizioni invertite. Nulla di nuovo sotto il sole di Monza, insomma ed è una cattiva notizia soprattutto per la Scuderia che è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Le chances si assottigliano GP dopo GP. Nelle dichiarazioni dell'immediato dopogara Leclerc ha individuato nelle prossime due tappe (Baku e Singapore) e poi nella tappa USA di Las Vegas a novembre le residue possibilità di salvare la stagione.