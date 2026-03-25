Dichiarazioni

Toto Wolff difende la Formula 1: "il 90% dei tifosi ritiene che le gare ora siano divertenti ed emozionanti"

Il Team Principal di Mercedes minimizza sulle critiche e apre alla riduzione della gestione dell'energia in qualifica

di Tommaso Marcoli
25 Mar 2026 - 10:53
© Getty Images

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La Formula 1 si avvicina al Gran Premio del Giappone tormentata da polemiche sul regolamento e sull'assenza di una reale competizione. Almeno per quanto visto sino a ora, sebbene la distanza tra quanto andato in scena in Australia e quello in Cina, sembra rassicurante dal punto di vista dello spettacolo che questa stagione potrà offrire. Si può fare - speriamo - ancora meglio, soprattutto in qualifica, sebbene non tutti siano dello stesso avviso.
Mercedes conservativa
La scuderia che più di altre si è affermata in queste prime due gare, è sicuramente Mercedes. La forza della monoposto tedesca sembra derivare dai rapporti di compressione variabile, soluzione tecnica ingegnosa ma piuttosto criticata dalla maggior parte dei team. Eppure, da Stoccarda difendono il loro operato e il nuovo corso della Formula 1: "Non è vero che tutti i piloti sono arrabbiati, solo alcuni che hanno problemi con la complessa gestione dell’elettronica", ha dichiarato Toto WolffOe24
E sui tifosi...
Wolff è convinto che la maggior parte dei tifosi apprezzi il regolamento 2026: "Oltre il 90% di loro ritiene che le gare ora siano divertenti ed emozionanti", ha dichiarato. Il manager austriaco è dunque convinto che delle ulteriori modifiche non siano necessarie perché "lo sport ha bisogno di cambiare continuamente". L'unica apertura riguarda le qualifiche: "Ciò su cui potremmo ancora lavorare è il formato delle qualifiche, dove dovremmo ridurre un po’ le gestione dell’energia. Ma ci stiamo lavorando". In Giappone ne sapremo qualcosa in più.

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