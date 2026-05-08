Red Bull: ipotesi clamoroso scambio Verstappen-Piastri

I dissapori tra Max Verstappen e la Formula 1 sono al centro del dibattito - e delle speculazioni - sul futuro del pilota più chiacchierato del Circus. Tra dichiarazioni, atteggiamenti e una frustrazione mai nascosta, la possibilità che il futuro dell'olandese sia differente da quanto ipotizzabile fino a poco tempo fa, è sempre più concreta.

Sostituzione

Il team di Milton Keynes sembra seriamente interessato a Oscar: un'opzione strategica, considerando le ottime qualità mostrate in pista in queste ultime stagioni. Red Bull conferma che Max onorerà il contratto almeno fino al 2027 poi, con la clausola, chissà. Anche per via di questo scenario - il rinnovo per ora non c'è - gli austriaci vogliono muoversi in anticipo e tutelarsi con un pilota di talento.

Ipotesi scambio

Verstappen potrebbe continuare in Formula 1, lasciando Red Bull. Sebbene non vi sia alcuna conferma in merito, l'ipotesi di uno scambio con Piastri non è da escludere a priori. Per quanto intrigante, Max non ha mai rilasciato dichiarazioni in contrasto alla sua scuderia: i dubbi sono tutti rivolti al regolamento tecnico. Passare a McLaren non risolverebbe la circostanza, aprirebbe però all'olandese un'alternativa: il WEC. Il team inglese debutterà proprio nel 2027, una coincidenza che potrebbe tornare utile.



