Scenari

Red Bull: ipotesi clamoroso scambio Verstappen-Piastri

I malcontenti di Max potrebbero aprire scenari inediti

di Redazione
08 Mag 2026 - 11:51
© Getty Images

© Getty Images

I dissapori tra Max Verstappen e la Formula 1 sono al centro del dibattito - e delle speculazioni - sul futuro del pilota più chiacchierato del Circus. Tra dichiarazioni, atteggiamenti e una frustrazione mai nascosta, la possibilità che il futuro dell'olandese sia differente da quanto ipotizzabile fino a poco tempo fa, è sempre più concreta.
Sostituzione
Il team di Milton Keynes sembra seriamente interessato a Oscar: un'opzione strategica, considerando le ottime qualità mostrate in pista in queste ultime stagioni. Red Bull conferma che Max onorerà il contratto almeno fino al 2027 poi, con la clausola, chissà. Anche per via di questo scenario - il rinnovo per ora non c'è - gli austriaci vogliono muoversi in anticipo e tutelarsi con un pilota di talento.
Ipotesi scambio 
Verstappen potrebbe continuare in Formula 1, lasciando Red Bull. Sebbene non vi sia alcuna conferma in merito, l'ipotesi di uno scambio con Piastri non è da escludere a priori. Per quanto intrigante, Max non ha mai rilasciato dichiarazioni in contrasto alla sua scuderia: i dubbi sono tutti rivolti al regolamento tecnico. Passare a McLaren non risolverebbe la circostanza, aprirebbe però all'olandese un'alternativa: il WEC. Il team inglese debutterà proprio nel 2027, una coincidenza che potrebbe tornare utile.

 

red bull
verstappen
piastri
formula 1
f1

Ultimi video

01:46
Il mondo applaude Kimi

Il mondo applaude Kimi

01:12
Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

00:30
Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

00:22
Antonelli festeggiato da Messi

Antonelli festeggiato con Messi

01:49
13 SRV RICORDO ALEX ZANARDI 2/5 SRV

Addio ad Alex Zanardi: il ricordo di un mito, fuoriclasse della vita

03:02
13 DICH BLOB ZANARDI 2/5 DICH

Le parole di Alex Zanardi: una voce che illumina la vita

00:43
DICH MUELLER SU ZANARDI 2/5 SRV

Mueller su Zanardi: "E' un'ispirazione per tutti noi"

00:41
Kimi Antonelli sui go kart nella casa dei Dolphins

Kimi Antonelli sui go kart nella casa dei Dolphins

00:20
Il terribile incidente di Jos Verstappen

Il terribile incidente di Jos Verstappen

00:12
Che spettacolo le vecchie F1

A Istanbul scatta la nostalgia della vecchia F1: sentite che sound! VIDEO

00:49
Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

03:54
Kubica Formula 1

Kubica incorona Antonelli: "può vincere il mondiale"

00:42
Pasqua tra fenomeni

Pasqua tra fenomeni

01:31
Leclerc imprenditore

Leclerc tra gelato e... titolo mondiale

01:33
Antonelli che spettacolo

Antonelli che spettacolo

01:46
Il mondo applaude Kimi

Il mondo applaude Kimi

I più visti di Formula 1

Antonelli festeggiato da Messi

Antonelli festeggiato con Messi

Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

Il nuovo super yacht di Leclerc da 15 milioni

Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

Mercedes e la FIA vogliono riportare i motori V8 in Formula 1

Leclerc non cerca scuse: "Errore inaccettabile, deluso da me stesso"

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:42
Draco Malfoy guida una Cupra
Real Madrid nella bufera
13:38
Real Madrid nella bufera
Kvara da pallone d'oro
13:36
Kvara da pallone d'oro
Lukaku, addio vicino
13:35
Lukaku, addio vicino
Milan, momento delicato
13:33
Milan, momento delicato