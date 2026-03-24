Provaci ancora, Kimi! La Ferrari a Suzuka per rompere il digiuno

Quante possibilità ha Max Verstappen di mettere a segno la sua quinta (consecutiva, oltretutto!) vittoria a Suzuka? Ce la farà la Ferrari ad interrompere un digiuno di vittorie giapponesi che dura dal 2004, ultimo di cinque sigilli consecutivi per le Rosse ad inizio millennio! Riuscirà George Russell a riprendere in mano il "timone" della Mercedes dopo lo "sgarbo" cinese (e più che legittimo) di Kimi Antonelli due domeniche fa a Shanghai o sarà proprio il nostro a fare il bis? Non ce ne vogliano i ferraristi più sfegatati ma dei tre temi che abbiamo scelto per introdurre il weekend del terzo appuntamento iridato, è proprio la sfida tra i due piloti delle Frecce d'Argento quello più accattivante. A separarli in classiica generale quattro soli punti (51 a 47) a favore del pilota inglese. Anche perché il vantaggio tecnico sfoggiato in Australia (dove Russell ha aperto la doppietta del team diretto da Toto Wolff) e poi in Cina (dove George si era imposto davanti alle Ferrari) sarà con ogni probabilità evidenziato da un circuito old style e velocissimo come quello di Suzuka. I due attuali piloti della Rossa sono terzo e quarto nel Mondiale: 34 punti il bottino di Charles Leclerc, uno solo in meno quello di Lewis Hamilton.