Spalletti: "Partita che non può finire solo 1-0. Tante cessioni? No, molti giocatori resteranno"

Luciano Spalletti però sottolinea la poca costanza dei suoi giocatori all'interno dei 90': "Abbiamo fatto un copia e incolla di tante partite: facciamo pezzi di gara dominanti in cui sembriamo sotto controllo e poi c'è il momento della superficialità in cui sbagliamo passaggi incredibili per questo livello. Siamo troppo altalenanti. Una partita di questo genere non può e non deve finire 1-0, siamo arrivati tante volte sulla trequarti con tre soluzioni a disposizione e abbiamo mancato il gol", le parole dell'allenatore a Sky.