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Il nuovo super yacht di Leclerc da 15 milioni

Il pilota monegasco si è regalato un Riva da oltre 30 metri

di Tommaso Marcoli
08 Mag 2026 - 09:21
© Ufficio Stampa

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Charles Leclerc non nasconde il suo amore per l'eccellenza italiana, e dopo l'amore in pista con la Ferrari, torna a celebrare il "Made in Italy" in mare. Il pilota di Formula 1 ha appena preso in consegna presso il cantiere di La Spezia il suo nuovo Riva 102’ Corsaro Super, il ventesimo esemplare di questo modello flybridge prodotto dallo storico marchio del Gruppo Ferretti.

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Su misura
Il nuovo gioiello di Leclerc è un concentrato di design e tecnologia, lungo circa 31 metri e personalizzato secondo i gusti specifici del pilota. Tra le caratteristiche più spettacolari spicca il beach club di oltre 35 metri quadrati, una vera terrazza sul mare con piattaforma gonfiabile, e un flybridge configurato come un rooftop di lusso con cucina open-air completa di ogni comfort. Gli interni, curati personalmente dal campione della Ferrari, riflettono uno stile sofisticato con arredi di altissimo livello.
Veloce
Sotto il profilo delle prestazioni, il Corsaro Super non tradisce l'anima "racing" del suo proprietario: spinto da due motori MTU da 2.638 cavalli ciascuno, lo yacht può raggiungere una velocità massima di 28 nodi. Nonostante il riserbo del cantiere sui prezzi, le stime di mercato per un esemplare così altamente personalizzato oscillano tra i 15 e i 18 milioni di euro. Un investimento che conferma il legame indissolubile tra Leclerc e Riva.

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