Test F1 Bahrain: Zhou sorprende con l'Alfa Romeo, Verstappen e Leclerc fanno già gara

TEST F1

Sorpresa nel day-2 dei test F1: Zhou e l'Alfa Romeo davanti a tutti, per Verstappen e Leclerc è già sfida a distanza

La seconda giornata di test F1 in Bahrain si conclude con una sorpresa, con l'Alfa Romeo di Zhou che conquista il miglior tempo. Il cinese, alla guida della sua C43, stacca di 40 millesimi il bicampione del mondo Max Verstappen che si è confermato con la sua Red Bull e ha fatto prove di gara a distanza con la Ferrari di Leclerc. Per la Rossa del monegasco è stato un pomeriggio altalenante, con i long run della SF23 che hanno comunque fatto ben sperare il box di Maranello. Positive anche le prestazioni di Aston Martin, terza in cronometrica con Alonso, e Alpha Tauri, con De Vries quarto a sei decimi da Zhou.

Una sorpresa, un lampo improvviso a Sakhir tra lo strapotere della Red Bull di Max Verstappen. Guanyu Zhou e l'Alfa Romeo, motorizzata Ferrari, si prendono la scena in Bahrain nel secondo giorno dei test invernali di F1, a una settimana dall'esordio della nuova stagione mondiale. Col motore alla massima potenza, il cinese ferma il crono a 1:31.610 staccando di 40 millesimi la RB19 del bicampione del mondo che però, va detto, nei minuti conclusivi dei suoi test si è concentrato sui long run. Una bella soddisfazione per l'Alfa, che in questa giornata ha lavorato solo con Zhou mentre Bottas ha guardato dai box (con un super casco da sfoggiare nella giornata di domani). Per Verstappen, sceso in pista solo nel pomeriggio, l'ultima sortita a Sakhir si chiude con 47 giri positivi e la consapevolezza, ce ne fosse bisogno, di una monoposto ancora una volta vincente. Toccherà ora a Perez chiudere la tre giorni, cercando nuove risposte per il team di Milton Keynes. Terzo tempo positivo per Alonso e l'Aston Martin, seguita dall'Alpha Tauri di De Vries.

Verstappen-Leclerc, prove di gara Scorrendo la classifica dei tempi della seconda giornata di test, per trovare una Ferrari bisogna scendere al sesto crono di Sainz, seguito poco distante da Leclerc. Con l'ottavo tempo, diviso dal compagno di box dal solo Sergeant, il monegasco è sceso in pista con una SF23 più bilanciata e sicura rispetto a quella guidata ieri, con una prestazione positiva che fa ben sperare. Il crono registrato lascia il tempo che trova, perché il vicecampione del mondo si è concentrato sui long run, con un passo gara da fare invidia a molti. Si è divertito, ha spinto la sua Rossa ed è sceso più volte sul 37.5, con una costanza che lo ha lasciato più che soddisfatto. Prove di gara a distanza con Verstappen, che dopo aver sparato le cartucce con la sua RB19 ha cambiato programma allineandosi a quello del nemico mondiale, con diversi crono simili a quelli del monegasco.

Guai Mercedes in Bahrain Proseguono invece i grattacapi in casa Mercedes. Dopo i problemi al mattino per Hamilton, la W14 lascia a piedi Russell nel pomeriggio. Il britannico riesce a concludere appena 26 giri, poi i problemi idraulici mettono ko la monoposto che non ha più rivisto la pista nella restante ora di test. "Non è bilanciata" aveva detto Wolff, col box di Brackley che dovrà ora studiare nel dettaglio i problemi accusati dalla monoposto.

Test F1, i tempi del day-2

Zhou (Alfa Romeo) - 1:31.610 - 133 giri

Verstappen (Red Bull) - 1:31.650 - 47 giri

Alonso (Aston Martin) - 1:32.205 - 130 giri

De Vries (Alpha Tauri) - 1:32.222 - 74 giri

Hulkenberg (Haas) - 1:32.466 - 68 giri

Sainz (Ferrari) - 1:32.486 - 70 giri

Sargeant (Williams) - 1:32.549 - 154 giri

Leclerc (Ferrari) - 1:32.725 - 68 giri

Piastri (McLaren) - 1:33.175 - 74 giri

Gasly (Alpine) - 1:33.186 - 59 giri

Magnussen (Haas) - 1:33.442 - 67 giri

Ocon (Alpine) - 1:33.490 - 49 giri

Russell (Mercedes) - 1:33.654 - 26 giri

Perez (Red Bull) - 1:33.751 - 76 giri

Hamilton (Mercedes) - 1:33.954 - 72 giri

Norris (McLaren) - 1:35.522 - 65 giri

Tsunoda (Alpha Tauri) - 1:35.708 - 85 giri