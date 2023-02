Test F1, Bottas ha un casco speciale: in pista con la sua testa sulla livrea

Nei test F1 in Bahrain Valtteri Bottas sorprende tutti. Non con i tempi in pista con la sua Alfa Romeo, bensì con un casco davvero sui generis per il finlandese. La moglie Tiffany Cromwell ha infatti pensato a una grafica speciale, con la livrea del casco che riproduce perfettamente la testa del pilota: dai riccioli biondi ai baffi nella parte anteriore, nessun dettaglio è stato escluso.