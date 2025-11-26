Milano-Cortina 2026, si accende la fiamma olimpica: "I Giochi continueranno a esistere per abbattere i muri"

Una cerimonia che ha voluto ribadire l'importanza dei Giochi a distanza di quasi tremila anni dalla propria nascita e che soprattutto hanno confermato come Olimpia sia il centro della pace mondiale: "I Giochi sono un momento simbolico, è nostra responsabilità garantire che gli atleti arrivino e possano convivere in maniera pacifica. Lo spirito olimpico è innalzare i valori che ci guidano. I Giochi continueranno a esistere per abbattere i muri, la fiamma che accendiamo oggi porta i sogni di tutti quelli che credono nello sport. Il potere dello sport ci unisce e ci ispira - ha spiegato la presidente del CIO Kirsty Coventry -. La cerimonia di oggi ricorda in cosa consiste l'anima dei Giochi: competizioni pacifiche, fratellanza, amicizia. Porteremo questa luce dal passato al presente, per continuare in un futuro condiviso. Crediamo fermamente nella tregua olimpica, e nel mettere da parte le nostre differenze per futuro luminoso. Saremo a Milano-Cortina tra qualche settimana e saranno i primi giochi in qualità di presidente. L'Italia è un Paese dove è viva la passione, passione che ispirerà tutta l'Italia e tutto il mondo. I Giochi brilleranno in ogni momento".