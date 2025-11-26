Logo SportMediaset

Lazio, lesione al polpaccio per Cataldi: salta il Milan

26 Nov 2025 - 11:58

La Lazio dovrà fare a meno di Danilo Cataldi nelle prossime sfide. Il centrocampista biancoceleste, uscito all'intervallo della sfida al Lecce, ha infatti riportato una "lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro" fa sapere la società. Un problema al polpaccio, quindi, che priverà la squadra di Sarri di un'altra pedina a centrocampo - dopo l'operazione alla quale si è sottoposto Rovella per risolvere il problema di pubalgia - per circa 20/30 giorni. L'atleta ha già iniziato protocollo di recupero e sarà rivalutato nei prossimi giorni ma difficile che possa rivedersi in campo prima della sfida con il Parma del prossimo 13 dicembre.

