Rivoluzione Brasile: il marchio Jordan debutta sulla maglia della Seleçao

La Federcalcio brasiliana e Jordan Brand hanno annunciato una partnership senza precedenti che vedrà l'iconico logo "Jumpman" apparire per la prima volta nella storia sulla maglia di una nazionale di calcio. Il debutto ufficiale avviene con la nuova divisa away, caratterizzata dalla tecnologia Aero-FIT e da un design audace che fonde i colori tradizionali verdeoro con la celebre "elephant print" di Jordan, segnando un'espansione aggressiva del marchio di Michael Jordan nel panorama calcistico globale. Entusiasta la stella della nazionale Vinicius Jr., che ha accolto l'accordo dichiarando come l'unione tra la Seleçao e il Jumpman rappresenti "più del calcio: è cultura, gioia e grandezza unite", ispirando le nuove generazioni a giocare con estro e libertà. La collaborazione non si limita al campo da gioco ma include una vasta collezione streetwear di 35 pezzi, tra cui edizioni speciali di Air Jordan 1 Low e scarpe da futsal, mentre il presidente della CBF, Samir Xaud, ha sottolineato come questo "mantello" rappresenti la potenza culturale del calcio brasiliano capace di influenzare il mondo intero ben oltre i confini del rettangolo verde.