Sale l'attesa per il GP di Madrid: ecco come sarà il circuito

C'è un po' di scetticismo per il primo GP di Madrid, ma a 188 giorni dal weekend di gara, che si terrà dall'11 al 13 settembre, l'organizzazione ha voluto spazzare via i dubbi fornendo dei render del circuito, il Madring. I lavori proseguono spediti, cinque km e 400 metri per 22 curve: un circuito semi-urbano veloce e tecnico, progettato per offrire spettacolo dalle tribune, con diverse aree di sorpasso e più punti dove gli spettatori potranno seguire da vicino i momenti cruciali della gara.