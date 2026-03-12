Real-City, Donnarumma esplode con Mariani: "Perché fate i fenomeni?"

Il Real Madrid schiaccia il City 3-0. Donnarumma evita il poker parando un rigore a Vinicius, poi l'attacco a Mariani: "Fate i fenomeni".

12 Mar 2026 - 15:12
 Gianluigi Donnarumma © Getty Images

 Gianluigi Donnarumma © Getty Images

Il Manchester City crolla sotto i colpi del Real Madrid di Arbeloa, incassando un pesantissimo 3-0 nell'andata degli ottavi di Champions League in una serata segnata dalla clamorosa tensione tra Gianluigi Donnarumma e l'arbitro italiano Maurizio Mariani. Nonostante il passivo, il portiere della Nazionale ha evitato il tracollo definitivo parando un calcio di rigore a Vinicius Junior - penalty da lui stesso causato - ma ha scatenato una furiosa polemica per l'ammonizione ricevuta, urlando platealmente verso il direttore di gara: "Fate i fenomeni, ma perché fate i fenomeni?".

Le telecamere di Prime Video hanno immortalato lo sfogo dell'estremo difensore, apparso fuori di sé non tanto per la sanzione tecnica, quanto per un cartellino giallo ritenuto ingiustificato, tanto da rincarare la dose con un polemico "Perché mi dai l'ammonizione? Non ho detto niente". 

Real-City, direzione perfetta di Mariani

