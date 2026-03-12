Real-City, Donnarumma esplode con Mariani: "Perché fate i fenomeni?"

Il Manchester City crolla sotto i colpi del Real Madrid di Arbeloa, incassando un pesantissimo 3-0 nell'andata degli ottavi di Champions League in una serata segnata dalla clamorosa tensione tra Gianluigi Donnarumma e l'arbitro italiano Maurizio Mariani. Nonostante il passivo, il portiere della Nazionale ha evitato il tracollo definitivo parando un calcio di rigore a Vinicius Junior - penalty da lui stesso causato - ma ha scatenato una furiosa polemica per l'ammonizione ricevuta, urlando platealmente verso il direttore di gara: "Fate i fenomeni, ma perché fate i fenomeni?".