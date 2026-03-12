Sci: Anna Trocker campionessa mondiale junior di gigante, bronzo Bieler

Anna Trocker è campionessa mondiale juniores di gigante a Narvik, in Norvegia, Tatum Bieler è medaglia di bronzo. La diciassettenne altoatesina ha saputo confermarsi davanti a tutte anche nella seconda manche della sfida iridata giovanile, disputata su un tracciato sempre più disconnesso perle temperature tutt'altro che invernali. Un contesto di gara che ha messo in difficoltà molte protagoniste, ma non la diciassettenne di Fiè allo Sciliar, capace di far segnare il terzo tempo assoluto anche nella seconda frazione per fissare il crono sul 2'04"04, lasciandosi alle spalle di 1"37 la statunitense Elisabeth Bocock, quinta a metà gara. Una irresistibile rimonta consente quindi a Bieler, ventenne di Gressoney Saint Jean, di risalire di 14 posizioni grazie al miglior parziale, chiudendo a 1"75 dalla compagna di squadra.