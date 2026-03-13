L'INIZIATIVA

Sabato 21 Marzo 2026 alle 20.45 Milano Wrestling, presenta Occasione D’Oro 2026!

Annunciati 6 incontri al Palazzetto Dello Sport di Pero (MI) 

13 Mar 2026 - 11:34
© Foto da web

© Foto da web

Il ritorno a casa al Palazzetto Dello Sport di Pero (MI) fa quasi registrare il tutto esaurito in prevendita, annunciati 6 incontri, tra cui:
- L’eterna sfida Italia - Francia tra l'idolo di casa Andres Diamond e l’ex atleta WWE, il transalpino Tom La Ruffa
- L'idolo dei ragazzi Matt Disaster alle prese con una sfida impossibile 1 vs 4, contro la Milano Bene al completo
- L’originale “Occasione D’Oro Match” con 6 partecipanti coinvolti, tra cui il londinese ex WWE Sid Scala, Ricky Eagle, Gabriel Grip, Max Peach e altri non ancora rivelati 
- Una nuova introduzione nella Italian Wrestling Hall Of Fame
Scandalo! contro Brutus in un hardcore match senza regole!

Ricordiamo che è un evento per spettatori di tutte le età, dai più piccoli ai più navigati. Capienza quasi sold out, corri su Ticketone per gli ultimi tagliandi a partire da 10 €. Non perdere questa Occasione D’Oro!

milano
wrestling

