Ritrovato il kart di Jules Bianchi. Papà Philippe: "Sollievo immenso, grazie a tutti"

"È con grande gioia che confermo che il kart di Jules è stato trovato: un immenso sollievo per tutta la nostra famiglia, un enorme grazie a tutti coloro che hanno condiviso le informazioni sui social network, ai media che hanno riferito l'informazione e alla gendarmeria Brignoles per la loro azione. Grazie dal profondo del cuore a tutti per aver reso possibile tutto questo. Dobbiamo ancora ritrovare alcuni kart e una mini moto ma grazie a tutti a voi ho buone speranze. Per sempre Jules.