Ritrovato il kart di Jules Bianchi. Papà Philippe: "Sollievo immenso, grazie a tutti"

Il furto era stato denunciato poco più di una settimana fa

di Stefano Gatti
14 Gen 2026 - 11:18
© Facebook

© Facebook

Con un commosso messaggio sui social Philippe Bianchi ha annunciato il ritrovamento dell'ultimo kart di suo figlio Jules, il pilota di Formula Uno scomparso il 17 luglio di undici anni fa, pochi più di nove mesi dopo il drammatico incidente nel corso del Gran Premio del Giappone, quando la sua Marussia si era infilata sotto una gru presente in una via di fuga durante la gara. Philippe Bianchi ne aveva denunciato il furto (insieme a quello di altri kart) poco più di una settimana fa. Per il suo ritrovamento si erano mossi diversi esponenti del motorsport, tra i quali Charles Leclerc.

Rubato l'ultimo kart di Jules Bianchi: l'appello del padre, interviene anche Leclerc

"È con grande gioia che confermo che il kart di Jules è stato trovato: un immenso sollievo per tutta la nostra famiglia, un enorme grazie a tutti coloro che hanno condiviso le informazioni sui social network, ai media che hanno riferito l'informazione e alla gendarmeria Brignoles per la loro azione. Grazie dal profondo del cuore a tutti per aver reso possibile tutto questo. Dobbiamo ancora ritrovare alcuni kart e una mini moto ma grazie a tutti a voi ho buone speranze. Per sempre Jules.

