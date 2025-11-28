Logo SportMediaset

Calcio
SPAGNA

Szczesny: "La Juve mi ha costruito, al Barça ho giocato gratis"

L'ex portiere bianconero si racconta a GQ Polonia: "Dolore e insensibilità alle mani quando mi alleno"

28 Nov 2025 - 16:08

"La Juventus mi ha costruito, mi ha insegnato la disciplina, perché è una squadra completamente diversa da quelle che conoscevo. L'Arsenal è un calcio bellissimo, ma senza la pressione di vincere il campionato". Lo ha detto Wojciech Szczesny in una lunga intervista rilasciata al magazine GQ Polonia. "La Roma mi ha dato un assaggio del successo. Il Barcellona mi dà la pura gioia di essere un calciatore. La Juventus è una routine quotidiana sotto la massima pressione. Lì, vincere è l'unica cosa che conta. E ho potuto impararlo. Diventare una parte importante di un club del genere è incredibilmente edificante. Capisci? Avrei potuto sostituire Buffon! Non c'era sfida più grande nel mondo dei portieri. Pensavo di giocare due o tre anni e che avrebbero trovato qualcuno più giovane, ma alla fine ho continuato a prolungare i contratti fino a diventare il giocatore più anziano della Juventus, con più presenze, più esperienza e quello che ha iniziato a costruire la squadra", ha aggiunto il portiere.

"Ho giocato la mia prima stagione al Barcellona gratis. Quello che ho ricevuto dal Barcellona è stato esattamente quello che ho dovuto restituire alla Juve per aver rescisso anticipatamente il mio contratto", ha aggiunto.

Ricordando l'incidente in cui si ruppe entrambi gli avambracci nel 2008 mentre si allenava con l'Arsenal, dal quale indossa una placca di metallo su ciascun avambraccio:  "Arriva un momento durante l'allenamento in cui perdo completamente la sensibilità alle mani e non riesco nemmeno a tenere una borraccia a causa del dolore. Poi, io e gli allenatori scherziamo dicendo che l'allenamento è finito perché sono di nuovo paralizzato, ma la verità è che sono stufo di questa sofferenza". "È peggio durante la preseason, durante gli allenamenti molto impegnativi. Durante la stagione, è più facile perché fai due allenamenti e poi una partita, quindi le mani si riposano e non è così intenso. Si estende dal polso al gomito", spiega Szczesny.

E sul suo rapporto con il padre, il 35enne polacco ricorda: "Da bambino, avevo paura di mio padre (l'ex portiere Maciej Szczesny). Paura che mi mettesse deliberatamente in imbarazzo in pubblico davanti a degli sconosciuti. Mi umiliava. Mi faceva pensare: 'Papà, perché mi fai questo?'", ha raccontato ancora al magazine negando che la sua carriera sia stata un modo per competere simbolicamente con il padre. "Non ho mai visto la mia carriera come un duello con lui - conclude il 35enne - Andavo agli allenamenti convinto che sarei stato un attaccante, non un portiere. Sono stati gli allenatori a decidere che avrei giocato in porta".

szczesny

