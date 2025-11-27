Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
FORMULA 1

F1, Hamilton: "Voglio guardare avanti, quest'anno ho imparato a reagire"

Il britannico e Kimi Antonelli sono i grandi protagonisti della conferenza stampa prima del Gp del Qatar, che vede un Lewis amaro sul suo 2025

di Redazione
27 Nov 2025 - 17:02
Lewis Hamilton © Getty Images

Lewis Hamilton © Getty Images

La F1 si prepara a vivere le sue ultime due gare e, dopo l'emozionante weekend di Las Vegas, si prepara a gareggiare in Qatar per Gp e Sprint Race. In conferenza stampa si presenta Lewis Hamilton, che mostra grande amarezza per la sua stagione: "Non valuto il mio 2025, voglio solo guardare avanti. Spero che saremo vicini alle Red Bull". Presente anche Kimi Antonelli, che racconta la sua crescita: "A Las Vegas la miglior gara della mia carriera". 

Il Gp del Qatar si avvicina e a Losail, che ospiterà la gara, Lewis Hamilton è il grande protagonista della conferenza stampa. Il pilota Ferrari commenta con amarezza il suo primo anno a Maranello: "Come lo valuto? Non lo faccio, voglio soltanto guardare avanti. Non ho molto da dire, i risultati parlano chiaro. Abbiamo alcuni aspetti positivi da cogliere, per guardare avanti. C'è tanta coesione nel team, c'è una passione fantastica e ora ci concentreremo sull'anno prossimo. La cosa che ho imparato in questi dodici mesi è reagire, rimettermi in piedi dopo le difficoltà".

Hamilton si era dichiarato "tutt'altro che ottimista" rispetto al 2026, dopo il Gp di Las Vegas, e corregge il tiro in conferenza: "Sarei sorpreso se gli altri piloti fossero entusiasti per la prossima stagione alla fine di quest'anno, alla fine del campionato non ci sono tante energie. Ero deluso e, in realtà, sono entusiasta di vedere cosa succederà l'anno prossimo. In Qatar penso che la macchina dovrà andare discretamente in termini di velocità, per il profilo della pista. Sarà dura stare al livello delle Red Bull, ma spero in un futuro migliore".

Leggi anche

Tempesta nel deserto: Ferrari e Mercedes "arbitre" del Mondiale?

La chiusura è con un commento sulla stagione di Kimi Antonelli: "Mi piace molto vedere la sua crescita come uomo e pilota. Penso che abbia fatto un lavoro fantastico quest'anno, specialmente nella seconda parte di stagione quando è salito di livello. Abbiamo un rapporto bellissimo, sono orgoglioso di lui".

La conferenza stampa odierna vede appunto anche la presenza di Kimi Antonelli, reduce dal podio a Las Vegas e da quel lunghissimo stint con le gomme hard, che gli ha consentito di rimontare dal fondo della griglia. Il pilota Mercedes commenta così la gara statunitense: "Miglior prova della mia carriera? Penso di sì, abbiamo eseguito tutto molto bene. Ovviamente la strategia è stata folle, ma siamo riusciti a farla funzionare e ha cambiato la gara. Tenerci stretta la posizione, pur facendo una sola sosta, ci ha consentito di chiudere molto in alto. In quello stint ho gestito le gomme e ho mostrato tutto ciò che ho appreso durante la stagione. Non sarei mai riuscito a fare qualcosa del genere all'inizio della stagione. Nel corso dell'anno ho capito il comportamento delle gomme e ho esplorato le loro potenzialità e i loro limiti. A Las Vegas la mia esecuzione è stata la migliore in stagione, ho messo in pratica tutto ciò che ho imparato e ho saputo reagire al comportamento delle gomme. Grazie al supporto del team, ho trovato il giusto bilanciamento della vettura e l'ho portata al traguardo".

Il pilota italiano racconta poi i suoi miglioramenti nell'arco della stagione, che l'ha visto anche affrontare dei momenti difficili: "Ho imparato tante cose, sicuramente ho appreso e ho capito molto meglio quali sono le mie necessità dentro e fuori dalla pista. Sono cresciuto anche a livello mentale, avere la giusta mentalità prima di ogni sessione è cruciale e lo è anche concentrarsi sulle cose giuste e non solo sul risultato finale. Tanti altri aspetti mi hanno consentito di crescere tanto, sono diventato più maturo e ora riesco a superare i momenti difficili e gestire meglio ogni situazione. Ho vissuto un momento complicato, ho faticato ad adattarmi alla nuova sospensione e George lo faceva agilmente, quindi ero entrato in una spirale negativa. Mi sembrava che tutto continuasse a peggiorare e la frustrazione stava avendo la meglio, a Spa ho vissuto un momento cupo e ho avuto tanti dubbi su me stesso. Mi chiedevo se fossi abbastanza bravo, non è stato semplice e anche per questo ci siamo visti col team dopo Monza e abbiamo resettato tutto".

Leggi anche

Aston Martin porta in pista Newey: dal 2026 sarà il nuovo team principal

Si passa poi a commentare il weekend del Qatar, su una pista molto complicata e imprevedibile: "Lottare per la vittoria? Non si sa mai, qui la Mercedes era stata fortissima l'anno scorso e aveva dominato in qualifica. Speriamo di poterci ripetere o fare anche meglio, quest'anno c'è stato un trend strano: siamo andati bene dove non pensavamo di farlo e abbiamo deluso dove pensavamo di poter raccogliere tanto. Non vedo l'ora di andare in pista per queste ultime due gare, voglio chiudere nel miglior modo possibile".

Kimi commenta poi la sua annata da rookie in F1: "La sorpresa più grande sono gli impegni che devi avere nel corso del weekend, devi imparare a gestire le energie e affrontare tutto nel modo corretto per trarne benefici. Ci sono stati dei momenti in cui ero davvero esausto, all'inizio della stagione, ma ora so cosa aspettarmi e l'anno prossimo sarà tutto più semplice. D'altro canto, hai la possibilità di guidare delle macchine fantastiche ed estremamente veloci, in qualifica il limite è così alto che ti diverti davvero tanto ad andare in pista e spingere al massimo la vettura. Guidare queste auto è stata davvero divertente, molto più che in F2. Circuiti come Monaco prendono maggiormente vita con una F1, raggiungi velocità impressionanti, ma anche Barcellona facendo l'ultima curva a tutta o Budapest. Tutte le piste diventano speciali, che siano strette o brevi, con una macchina di F1 puoi percorrerle ad altissima velocità".

f1
hamilton
antonelli

Ultimi video

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

I più visti di Formula 1

Aston Martin porta in pista Newey: dal 2026 sarà il nuovo team principal

Verstappen sbanca Las Vegas, Russell e Antonelli sul podio dopo la squalifica delle McLaren

Tempesta nel deserto: Ferrari e Mercedes "arbitre" del Mondiale?

Antonelli: "Strategia rischiosa, ha funzionato". Wolff: "La miglior gara di Kimi"

Fuori i secondi? Primo match point per Norris in Qatar, Verstappen in agguato e Piastri...

Leclerc: "Mi sono preso rischi incredibili". Hamilton: "Non vedo l'ora che finisca l'anno"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Dalle botte... alle botte
17:54
Dalle botte... alle botte
17:53
Gueye e Keane fanno la pace... a colpi di boxe: come Conte e Lautaro nel 2021
17:50
Roma-Midtjylland, le formazioni ufficiali
17:43
Mondiale Under 17, l'Italia è terza: Brasile ko ai rigori, decisivo Longoni
17:37
Inter, Mkhitaryan torna in gruppo verso Pisa