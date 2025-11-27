F1, Hamilton: "Voglio guardare avanti, quest'anno ho imparato a reagire"

La chiusura è con un commento sulla stagione di Kimi Antonelli: "Mi piace molto vedere la sua crescita come uomo e pilota. Penso che abbia fatto un lavoro fantastico quest'anno, specialmente nella seconda parte di stagione quando è salito di livello. Abbiamo un rapporto bellissimo, sono orgoglioso di lui".



La conferenza stampa odierna vede appunto anche la presenza di Kimi Antonelli, reduce dal podio a Las Vegas e da quel lunghissimo stint con le gomme hard, che gli ha consentito di rimontare dal fondo della griglia. Il pilota Mercedes commenta così la gara statunitense: "Miglior prova della mia carriera? Penso di sì, abbiamo eseguito tutto molto bene. Ovviamente la strategia è stata folle, ma siamo riusciti a farla funzionare e ha cambiato la gara. Tenerci stretta la posizione, pur facendo una sola sosta, ci ha consentito di chiudere molto in alto. In quello stint ho gestito le gomme e ho mostrato tutto ciò che ho appreso durante la stagione. Non sarei mai riuscito a fare qualcosa del genere all'inizio della stagione. Nel corso dell'anno ho capito il comportamento delle gomme e ho esplorato le loro potenzialità e i loro limiti. A Las Vegas la mia esecuzione è stata la migliore in stagione, ho messo in pratica tutto ciò che ho imparato e ho saputo reagire al comportamento delle gomme. Grazie al supporto del team, ho trovato il giusto bilanciamento della vettura e l'ho portata al traguardo".



Il pilota italiano racconta poi i suoi miglioramenti nell'arco della stagione, che l'ha visto anche affrontare dei momenti difficili: "Ho imparato tante cose, sicuramente ho appreso e ho capito molto meglio quali sono le mie necessità dentro e fuori dalla pista. Sono cresciuto anche a livello mentale, avere la giusta mentalità prima di ogni sessione è cruciale e lo è anche concentrarsi sulle cose giuste e non solo sul risultato finale. Tanti altri aspetti mi hanno consentito di crescere tanto, sono diventato più maturo e ora riesco a superare i momenti difficili e gestire meglio ogni situazione. Ho vissuto un momento complicato, ho faticato ad adattarmi alla nuova sospensione e George lo faceva agilmente, quindi ero entrato in una spirale negativa. Mi sembrava che tutto continuasse a peggiorare e la frustrazione stava avendo la meglio, a Spa ho vissuto un momento cupo e ho avuto tanti dubbi su me stesso. Mi chiedevo se fossi abbastanza bravo, non è stato semplice e anche per questo ci siamo visti col team dopo Monza e abbiamo resettato tutto".