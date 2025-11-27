Leclerc smentisce le voci sul trasferimento in Aston Martin: "I rumors sono normali quando vivi un momento complica in Ferrari"

Le immagini del GP di Las Vegas
Il pilota monegasco ha allontanato le voci riguardanti l'approdo alla squadra britannica: "L'importante è che le voci non disturbino il nostro lavoro"di Redazione
Charles Leclerc non ha alcuna intenzione di lasciare la Ferrari, tanto meno di trasferirsi all'Aston Martin nel 2027. Il pilota monegasco ha smentito le voci riguardanti il trasferimento alla scuderia britannica alla vigilia del Gran Premio del Qatar confermando la volontà di proseguire la "storia d'amore" con il Cavallino Rampante.
"Quando si vive un momento complicato e a viverlo è la Ferrari, ovviamente ci sono sempre molti più rumors. Ma come ho sempre detto, amo questo team. L'importante è che le voci non disturbino il nostro lavoro, e quello non sta succedendo - ha spiegato Leclerc in conferenza stampa -. Questa è la cosa che mi rende felice, siamo molto uniti e molto motivati per provare a cambiare la situazione attuale. Spero davvero che si possa fare un weekend speciale, anche se è da molto tempo che lo dico. Però ci stiamo provando, anche per spegnere quelle voci".
Il Gran Premio del Qatar sarà un appuntamento importante anche per Oscar Piastri che, dopo la squalifica della McLaren nel precedente appuntamento a Las Vegas, crede ancora nella rimonta mondiale: "Ho ancora una possibilità e voglio concludere l'anno bene. Ovviamente il passo non è stato buono, ci sono stati tanti errori e sfortuna - ha sottolineato l'australiano -. Il divario su Norris ora è più ridotto ma anche Verstappen è lì. La situazione si è ribaltata più rapidamente di quanto pensassi, ora non tutto è sotto il mio controllo ma per il Mondiale ho ancora fiducia".
Periodo difficile infine anche per Lewis Hamilton che non ha trovato il giusto feeling con la Ferrari, ma vuole un riscatto nel finale di stagione: "Come posso giudicare questo primo anno in Ferrari? Non posso giudicarlo. Stagione non perfetta ma cerco di cogliere il buono come l'ambiente nel team. Ero nel pieno della frustrazione a Las Vegas, sono entusiasta di vedere quale sarà il lavoro della squadra e continuare a crescere con loro".