Tesla porta la sua guida autonoma in Italia (per un test)

Il percorso verso la completa guida autonoma continua a costruirsi. Anche se con molta calma e con pochissimi protagonisti. Tesla è sicuramente tra coloro che credono - e hanno investito - di più in questa tecnologia e, dopo la sperimentazione negli USA, adesso tocca all'Europa. Per tutto il mese di dicembre, sarà possibile vedere in Italia la guida senza conducente: ma solo come passeggero e solo in alcuni concessionari del marchio americano.

Ecco dove

Le strutture che ospiteranno i test Tesla sono quelle di Milano, Roma, Bologna, Verona e Padova. Qui, coloro che sono interessati (previa registrazione sul sito), potranno salire a bordo di una Model Y equipaggiata con il sistema di guida autonoma al massimo del suo potenziale. Come anticipato, però, soltanto come passeggeri mentre al posto guida ci sarà - per supervisionare - un conducente in carne e ossa.

Non un vero "taxi"

La tecnologia di guida autonoma è uno degli obiettivi a medio termine di Tesla. La volontà è quella di proporre una flotta di veicoli in grado di circolare per le città senza il supporto degli esseri umani. Le visioni di Elon Musk sono sempre piuttosto ambiziose e, molto spesso, devono poi scontrarsi con le circostanze concrete, che non sempre sono così favorevoli e accoglienti. Vedremo se l'annuncio in stile hollywoodiano del robotaxi coinciderà nel prossimo futuro con una rivoluzione del trasporto urbano.