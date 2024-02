Red Bull scagiona Chris Horner dalle accuse: resta al suo posto

IL CASO

Il team principal era accusato di "comportamenti inappropriati" nei confronti di una dipendente

© Getty Images Ora è ufficiale: Chris Horner resta al suo posto al muretto Red Bull. L'indagine interna avviata in relazione a "comportamenti inappropriati" nei confronti di una dipendente ha scagionato completamente il team principal dalle accuse. "L'indagine indipendente sulle accuse mosse contro il signor Horner è completa e la Red Bull può confermare che la denuncia è stata respinta - si legge in una nota della scuderia -. Il denunciante ha diritto di ricorso. La Red Bull è fiduciosa che l'indagine sia stata giusta, rigorosa e imparziale".

Niente scossone in casa Red Bull, dunque. Nelle scorse settimane Horner aveva avuto un lungo incontro con i legali esterni della Casa austriaca per ricostruire l'accaduto e spiegare la propria versione dei fatti. Subito dopo, in attesa del verdetto del pool di avvocati chiamati a risolvere la questione, il team principal aveva preso parte sia alla presentazione ufficiale della nuova monoposto di Verstappen e Perez, sia ai test in vista dell'inizio della stagione. Presenza che non era affatto passata inosservata nel paddock e che aveva alimentato voci contrastanti sul suo futuro. Futuro che per il 50enne britannico a breve non cambierà dopo la respinta delle accuse a suo carico da parte della scuderia.

IL COMUNICATO RED BULL

"L'indagine indipendente sulle accuse mosse contro il signor Horner è completa e la Red Bull può confermare che la denuncia è stata respinta. Il denunciante ha diritto di ricorso. La Red Bull è fiduciosa che l'indagine sia stata giusta, rigorosa e imparziale. Il rapporto dell'indagine è confidenziale e contiene le informazioni private delle parti e dei terzi che hanno collaborato alle indagini, pertanto non commenteremo ulteriormente per rispetto di tutti gli interessati. Red Bull continuerà a impegnarsi per soddisfare i più alti standard sul posto di lavoro"