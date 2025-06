F1, clamoroso: Luca Cordero di Montezemolo è il nuovo direttore del gruppo McLaren

Il McLaren Group Holdings Limited è nato per altro proprio a inizio aprile per racchiudere e coordinare tutte le attività del marchio, non solo dunque quelle legate al motorsport. Un riassetto a sua volta voluto da CYVN Holdings, fondo sovrano di Abu Dhabi creato nel 2022 per investire in società estere, che ha da poco acquisito l'intero business automotive di McLaren e una minoranza della divisione Racing, che resta invece controllata dal fondo sovrano del Bahrein.