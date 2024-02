Red Bull: "Avviata indagine indipendente su Horner: prendiamo molto sul serio la questione"

Christian Horner sotto inchiesta da parte della sua stessa squadra. È quanto suggerisce un'indiscrezione giornalistica della stampa olandese e di quella tedesca.Red Bull Racing ha da parte sua confermato di aver avviato un'indagine interna nei confronti del proprio Team Principal per gravi accuse di comportamento inappropriato nei confronti di un membro del team stesso mosse contro il cinquantenne top manager inglese. Red Bull ha adottato misure rapide ingaggiando un esperto legale esterno per guidare l'indagine. L'organizzazione ha dichiarato: "A seguito delle recenti accuse venute alla luce, la società ha avviato un'indagine indipendente. Questo processo, che è già in corso, è condotto da un avvocato specializzato esterno. L'azienda sta prendendo molto sul serio la questione e l'indagine sarà finalizzata il prima possibile. Non sarebbe appropriato commentare ulteriormente in questo momento". L'episodio oggetto dell'inchiesta sarebbe trapelato nel contesto delle gare della Coppa del Mondo di Sci Alpino di Kitzbuhel (ultimo fine settimana di gennaio), delle quali Horner - marito della ex-Spice Girl Geri Halliwell - è un habitué, al pari di altri personaggi di spicco come l'austriaco Toto Wolff e il CEO McLaren Zak Brown