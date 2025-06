Montezemolo: "McLaren? Sì, ma il mio cuore è e resterà rosso Ferrari"

Come riportano i documenti depositati presso la Companies House del Regno Unito in data odierna, Montezemolo entra nella struttura societaria del gruppo inglese. McLaren Group Holdings, nello specifico, è la holding che detiene partecipazioni in McLaren Group Ltd, che a sua volta è proprietaria di maggioranza di McLaren Racing Ltd, il team che compete in Formula 1 e in altre (numerose) categorie del Motorsport.